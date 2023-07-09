Hande Erçel mini bikinisi ile sevgilisi Hakan Sabancı’ya poz verdi! Sosyal medya ikiye bölündü! Boy boy yayınlayıp gündem oldu
Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, sevgilisiyle tatile çıktı. İtalya'dan sonra rotalarını Yunanistan'a çeviren ünlü çiftten Erçel, tatil pozlarını sosyal medyada yayınlamayı da ihmal etmedi. Mini bikinisi ile havuz başında kamera önüne geçen Erçel, sevgilisine verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı. Erçel'in bikinili pozları kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte o pozlar...
09.07.2023 16:24 - Son Güncelleme: 09.07.2023 16:24
Kerem Bürsin ile ayrıldıktan sonra Hande Erçel'in adı Hakan Sabancı ile anılmaya başladı. Erçel ise net bir dille iddiaları yalanladı.
Ancak kısa bir süre sonra Hande Erçel-Hakan Sabancı aşkı belgelendi. Aşklarının ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra basın mensuplarından kaçmayı bırakan ikili, tatil için İtalya'ya gitti.
Ünlü çift, daha sonra ise rotalarını Yunanistan'a çevirdi. Ünlü çiftten Erçel, tatil pozlarını sosyal medyada yayınlamayı da ihmal etmedi.