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Gizem Karaca “Kararsız kaldım” deyip bikinili pozlarını yayınlamaya doyamadı! Sosyal medya onu konuştu! İstanbul’u terk eden Gizem...

Kemal Ekmekçi ile evlendikten sonra İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleşen Gizem Karaca, sosyal medya hesabında buradaki yaşantısına dair paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi. Bir süre bahçe işlerine merak saran oyuncu, ektiği meyve sebzeleri takipçileriyle sık sık paylaştı. Ünlü oyuncu, şimdi ise bikinili pozlarını Instagram sayfasında yayınladı. "Kararsız kaldım" diyen Karaca, art arda yayınladığı pozlarla gündem oldu. İşte Gizem Karaca'nın o pozları...

takvim.com.tr
09.07.2023 15:00 - Son Güncelleme: 09.07.2023 15:00
Gizem Karaca “Kararsız kaldım” deyip bikinili pozlarını yayınlamaya doyamadı! Sosyal medya onu konuştu! İstanbul’u terk eden Gizem...

'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına', 'Baraj' gibi yapımlarla tanınan Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikâh masasına oturdu.

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Gizem Karaca “Kararsız kaldım” deyip bikinili pozlarını yayınlamaya doyamadı! Sosyal medya onu konuştu! İstanbul’u terk eden Gizem...

Evliliğin ardından İzmir'e yerleşen Karaca, gözlerden uzak olmaya dikkat ederken sosyal medya hesabında buradaki yaşantısına dair paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi.

Gizem Karaca “Kararsız kaldım” deyip bikinili pozlarını yayınlamaya doyamadı! Sosyal medya onu konuştu! İstanbul’u terk eden Gizem...

Doğa ile iç içe bir yaşam tarzını benimseyen ünlü oyuncu, bir süre bahçe pozlarına merak sardı.

Gizem Karaca “Kararsız kaldım” deyip bikinili pozlarını yayınlamaya doyamadı! Sosyal medya onu konuştu! İstanbul’u terk eden Gizem...

Sosyal medyayı aktif kullanan Karaca, oyuncu, ektiği meyve sebzeleri takipçileriyle sık sık paylaştı.

Gizem Karaca “Kararsız kaldım” deyip bikinili pozlarını yayınlamaya doyamadı! Sosyal medya onu konuştu! İstanbul’u terk eden Gizem...

Instagram hesabında 3.1 milyon takipçisi olan Gizem Karaca, son gönderisinde tatilden karelerini paylaştı.

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