Vermem Seni Ellere’nin Mehmet’i Emre Bey bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 26 yaşındaki Emre Bey’in memleketi...
ATV ekranlarının yeni dizisi Vermem Seni Ellere'de Mehmet karakterini canlandıran Emre Bey'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin gibi başarılı isimlerle kamera karşısına geçen 26 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, en çok "Emre Bey aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte çekimleri Ordu'da gerçekleştirilen Vermem Seni Ellere'nin Mehmet'i Emre Bey'in memleketi...
18.06.2023 16:24 - Son Güncelleme: 18.06.2023 16:24
ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Vermem Seni Ellere'de Mehmet karakterini canlandıran Emre Bey'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
EMRE BEY KİMDİR?
9 Mayıs 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Emre Bey, 2015 yılında yayınlanan Aşk Zamanı adlı dizide canlandırdığı Can karakteriyle oyunculuğa ilk adımını attı.
Adı Efsane adlı dizide canlandırdığı Kıvanç karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu, son olarak ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere'de başrol oldu.
Çekimleri Ordu'da gerçekleştirilen dizide Mehmet karakterini canlandıran oyucunun memleketi de merak edildi.