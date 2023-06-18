6 yıllık evlilik bitti! 40 yaşındaki Nursel Ergin boşanmayı dans ede ede duyurdu! “Kim ne der diye takmıyorum” Eski eşi bakın kim...
Var Mısın Yok Musun adlı yarışmayla adını duyuran Nursel Ergin, ünlendikten sonra sunuculuk yapmaya başladı. Şimdilerde Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Ergin, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla hakkında çıkan boşanma haberlerine yanıt verdi. Evi terk ettiği konuşulan Ergin, dans ettiği bir videoyu yayınlayarak 6 yıllık eşinden boşandığını açıkladı. "Kim ne der diye takmıyorum" diyen Nursel Ergin2in eski eşi bakın kimmiş...
18.06.2023 15:52 - Son Güncelleme: 18.06.2023 15:52
Nursel Ergin, yarışmacı olarak katıldığı Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurdu.