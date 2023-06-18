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Haberler Magazin 6 yıllık evlilik bitti! 40 yaşındaki Nursel Ergin boşanmayı dans ede ede duyurdu! “Kim ne der diye takmıyorum” Eski eşi bakın kim...

6 yıllık evlilik bitti! 40 yaşındaki Nursel Ergin boşanmayı dans ede ede duyurdu! “Kim ne der diye takmıyorum” Eski eşi bakın kim...

Var Mısın Yok Musun adlı yarışmayla adını duyuran Nursel Ergin, ünlendikten sonra sunuculuk yapmaya başladı. Şimdilerde Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Ergin, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla hakkında çıkan boşanma haberlerine yanıt verdi. Evi terk ettiği konuşulan Ergin, dans ettiği bir videoyu yayınlayarak 6 yıllık eşinden boşandığını açıkladı. "Kim ne der diye takmıyorum" diyen Nursel Ergin2in eski eşi bakın kimmiş...

takvim.com.tr
18.06.2023 15:52 - Son Güncelleme: 18.06.2023 15:52
6 yıllık evlilik bitti! 40 yaşındaki Nursel Ergin boşanmayı dans ede ede duyurdu! “Kim ne der diye takmıyorum” Eski eşi bakın kim...

Nursel Ergin, yarışmacı olarak katıldığı Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
6 yıllık evlilik bitti! 40 yaşındaki Nursel Ergin boşanmayı dans ede ede duyurdu! “Kim ne der diye takmıyorum” Eski eşi bakın kim...

Yarışma sonrası sunuculuk yapmaya başlayan Ergin, son olarak Gelinim Mutfakta'da yer aldı. Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan Ergin, son olarak boşandığı yönündeki haberlerle gündeme geldi.

6 yıllık evlilik bitti! 40 yaşındaki Nursel Ergin boşanmayı dans ede ede duyurdu! “Kim ne der diye takmıyorum” Eski eşi bakın kim...

Sosyal medya hesabında konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan sunucu, eski eşiyle dans ettiği anları yayınladı.

6 yıllık evlilik bitti! 40 yaşındaki Nursel Ergin boşanmayı dans ede ede duyurdu! “Kim ne der diye takmıyorum” Eski eşi bakın kim...

Evi terk ettiği konuşulan Ergin, "İnsanı makyajdan pahalı kıyafetlerden daha çok güzelleştiren birkaç şey söyleyeceğim; Merhamet, empati, nezaket..." diyerek başladığı açıklamaya şöyle devam etti:

6 yıllık evlilik bitti! 40 yaşındaki Nursel Ergin boşanmayı dans ede ede duyurdu! “Kim ne der diye takmıyorum” Eski eşi bakın kim...

"ÇOK SEVDİK DEĞER VERDİK"
"Ben de sadece bunlara sahip özel ruhların anlayacağını düşünüp süreci paylaşmak istiyorum. (Diğer kötü ruhlar siz tepişin, sizin için fazla derin ve uzun bir yazı, kendiniz çalın kendiniz söyleyin yormayın kendinizi.)

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