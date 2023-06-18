6 yıllık evlilik bitti! 40 yaşındaki Nursel Ergin boşanmayı dans ede ede duyurdu! “Kim ne der diye takmıyorum” Eski eşi bakın kim...

"ÇOK SEVDİK DEĞER VERDİK"

"Ben de sadece bunlara sahip özel ruhların anlayacağını düşünüp süreci paylaşmak istiyorum. (Diğer kötü ruhlar siz tepişin, sizin için fazla derin ve uzun bir yazı, kendiniz çalın kendiniz söyleyin yormayın kendinizi.)