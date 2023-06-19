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Haberler Magazin 41 yaşında 36 bedene düştü! 10 günde 3 kilo verme garantili Simge Sağın diyeti! Tek yöntemle yağlarınızdan şıkır şıkır kurtulun

41 yaşında 36 bedene düştü! 10 günde 3 kilo verme garantili Simge Sağın diyeti! Tek yöntemle yağlarınızdan şıkır şıkır kurtulun

Son zamanlarda gündemden düşmeyen isimlerden olan Simge Sağın'ın sayıflama sırrı ortaya çıktı. Uzman yardımlarıyla sıkı bir diyete başlayan Sağın, 10 günde 3 kilo birden vermeyi başlardı. Bu gelişmeler sonrası kolayca kilo verme yöntemi araştırılmaya başlandı. İşte Simge Sağın'ın yağlarından kurtulma formülü...

takvim.com.tr
19.06.2023 09:11 - Son Güncelleme: 19.06.2023 09:12
10 günde 3 kilo verdiren Simge Sağın diyeti! 41 yaşında 36 bedene düştü! Tek yöntemle yağlarınızdan şıkır şıkır kurtulun

Ünlü popçu Simge Sağın, son zamanlarda sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek ve kilo vermek için sıkı bir diyet programına başladı.

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10 günde 3 kilo verdiren Simge Sağın diyeti! 41 yaşında 36 bedene düştü! Tek yöntemle yağlarınızdan şıkır şıkır kurtulun

Sağın, bu süreçte bir uzmanın da desteğini alarak hedeflerine ulaşmaya çalışıyor.

10 günde 3 kilo verdiren Simge Sağın diyeti! 41 yaşında 36 bedene düştü! Tek yöntemle yağlarınızdan şıkır şıkır kurtulun

Simge Sağın, sahne performanslarındaki etkileyici kıyafetleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

10 günde 3 kilo verdiren Simge Sağın diyeti! 41 yaşında 36 bedene düştü! Tek yöntemle yağlarınızdan şıkır şıkır kurtulun

Sınırları zorlayan tarzıyla dikkat çeken popçu, fiziksel görünümünü daha da iyileştirmek için büyük bir özveriyle çalışıyor.

10 günde 3 kilo verdiren Simge Sağın diyeti! 41 yaşında 36 bedene düştü! Tek yöntemle yağlarınızdan şıkır şıkır kurtulun

Son 10 günde 3 kilo veren şarkıcı, yakın çevresiyle paylaştığı duygularında açlıkla mücadele ettiğini dile getiriyor.

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