Velayet bilmecesi! Deniz Akkaya cephesinde flaş gelişme! 16 yaşındaki kızı Ayşe babası Efe Önbilgin’e teslim edildi

Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe'nin kendisine fiziksel olarak saldırıp, balkona kilitlediğini söylemesiyle gündeme gelen Deniz Akkaya, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Akkaya'nın paylaşımlarının ardından ünlü ismin kızı Ayşe devlet korumasına alınmıştı. Takip eden günlerde Ayşe'nin ifadesi de ortaya çıkarken Akkaya cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. 16 yaşındaki Ayşe babasına teslim edildi. Akkaya'dan ise paylaşım gecikmedi. İşte detaylar...
Deniz Akkaya, 27 Mayıs gecesi kızıyla yaşadığı sorunu sosyal medya hesabından duyurarak tüm Türkiye'nin gündemine oturdu.
Teyzesinin de kızına şiddet uyguladığı iddialarını gündeme taşıyan Akkaya'nın paylaşımları sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da düğmeye bastı.
Buna göre Akkaya'nın kızı koruma altına alındı ve gerekli psikolojik destek verilmeye başlandı.