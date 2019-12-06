Vedat Milor'dan eşiyle ilgili bomba yanıt! Takipçisine verdiği cevapla sosyal medyayı yıktı geçti
Vedat Milor takipçisine verdiği cevapla yine gündem oldu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve takipçilerine her fırsatta cevap vermeyi ihmal etmeyen yemek eleştirmeni Vedat Milor yine bombayı patlattı. Eşi Linda Milor ile fotoğrafını paylaşan ünlü isim fotoğrafına, "Sevgili eşim Linda Milor ile son New York ziyaretimizden. Üç tane önemli restoranı ziyaret etme şansımız oldu." notunu düştü. Bir takipçisi Milor'a "Sanki mantık evliliği gibi duruyor" cevabını verdi. Vedat Milor'un takipçisine jet hızıyla verdiği yanıt kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü.
06.12.2019 10:59
- Son Güncelleme: 06.12.2019 11:00
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