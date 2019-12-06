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Vedat Milor'dan eşiyle ilgili bomba yanıt! Takipçisine verdiği cevapla sosyal medyayı yıktı geçti

Vedat Milor takipçisine verdiği cevapla yine gündem oldu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve takipçilerine her fırsatta cevap vermeyi ihmal etmeyen yemek eleştirmeni Vedat Milor yine bombayı patlattı. Eşi Linda Milor ile fotoğrafını paylaşan ünlü isim fotoğrafına, "Sevgili eşim Linda Milor ile son New York ziyaretimizden. Üç tane önemli restoranı ziyaret etme şansımız oldu." notunu düştü. Bir takipçisi Milor'a "Sanki mantık evliliği gibi duruyor" cevabını verdi. Vedat Milor'un takipçisine jet hızıyla verdiği yanıt kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü.

06.12.2019 10:59 - Son Güncelleme: 06.12.2019 11:00
Vedat Milor'dan eşiyle ilgili bomba yanıt! Takipçisine verdiği cevapla sosyal medyayı yıktı geçti

Vedat Milor'dan yine çok konuşulan sosyal medya yanıtı geldi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve takipçilerine her fırsatta cevap vermeyi ihmal etmeyen yemek eleştirmeni Vedat Milor yine gündem oldu.

Vedat Milor'dan eşiyle ilgili bomba yanıt! Takipçisine verdiği cevapla sosyal medyayı yıktı geçti

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve takipçilerine her fırsatta cevap vermeyi ihmal etmeyen yemek eleştirmeni Vedat Milor takipçisine verdiği yanıtla herkesi yıktı geçti.

Vedat Milor'dan eşiyle ilgili bomba yanıt! Takipçisine verdiği cevapla sosyal medyayı yıktı geçti

Twitter ve Instagram'ı aktif olarak kullanan ve hayranlarını verdiği cevaplar ile güldüren Vedat Milor yine bombayı patlattı.

Vedat Milor'dan eşiyle ilgili bomba yanıt! Takipçisine verdiği cevapla sosyal medyayı yıktı geçti

Eşi Linda Milor ile fotoğrafını paylaşan ünlü isim fotoğrafına, "Sevgili eşim Linda Milor ile son New York ziyaretimizden. Üç tane önemli restoranı ziyaret etme şansımız oldu." notunu düştü.

Vedat Milor'dan eşiyle ilgili bomba yanıt! Takipçisine verdiği cevapla sosyal medyayı yıktı geçti

"PARASI İÇİN EVLENDİM"

Bir takipçisi Milor'a "Sanki mantık evliliği gibi duruyor" cevabını verdi. Milor da takipçisine jet hızıyla yanıt verdi: Parası için evlendim.

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