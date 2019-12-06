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Ünlü isim tanınmaz hale geldi! Öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

Instagram ünlü anne Constance Hall'den şaşırtıcı itiraflar geldi. Çocuklarını nadir banyo yaptırdığı için tepki çeken Avustralyalı blogger anne Constance Hall paylaştığı fotoğrafla olay yarattı. Çocuklarını 3 haftada bir yıkayan annenin ilginç bir güzellik sistemi var. "İlk kez fotoğraflarımda ayyaş bir kadın gibi göründüğümü kabul ediyorum. Fotoğraflarımda düzeltme ya da photoshop kullanmıyorum." diyen anne güzellik ritüellerini sıraladı.

06.12.2019 10:38 - Son Güncelleme: 06.12.2019 10:38
Ünlü isim tanınmaz hale geldi! Öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

Çocuklarını nadir banyo yaptırdığı için tepki çeken Avustralyalı blogger anne Constance Hall paylaştığı fotoğrafla olay yarattı. Çocuklarını 3 haftada bir yıkayan annenin geniş kapsamlı bir güzellik sistemi var.

Ünlü isim tanınmaz hale geldi! Öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

Makyajsız ve çıplak fotoğrafını paylaşan anne "Aşırı seksiyim" itirafında bulundu.

Ünlü isim tanınmaz hale geldi! Öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

"İlk kez fotoğraflarımda ayyaş bir kadın gibi göründüğümü kabul ediyorum. Fotoğraflarımda düzeltme ya da photoshop kullanmıyorum." diyen anne güzellik ritüellerini sıraladı.

Ünlü isim tanınmaz hale geldi! Öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

Instagram filtrelerini kullandığını söyleyen Hall, bronzlaştırıcı spreyinin vazgeçilmez olduğunu ve aşırı derecede makyaj yaptığını ifade etti.

Ünlü isim tanınmaz hale geldi! Öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

Hall ayrıca, "O kadar çok makyaj yapıyorum ki çocuklarım bile beni tanıyamayıp yeni dadı zannediyorlar" dedi.

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