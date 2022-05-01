Ve şampiyon Trabzonspor! Ünlülerden paylaşımlar peş peşe geldi! Sosyal medya bordo-maviye boyandı
Ve şampiyon Trabzonspor! Ünlülerden paylaşımlar peş peşe geldi! Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, şampiyonluğu ilan etti. Bitime 3 maç kala mutlu sona ulaşan bordo-mavililerin şampiyonluk sevinci sosyal medyaya da yansıdı. Trabzonsporlu ünlüler ise sosyal medyayı adeta bordo-maviye boyadı. İşte aralarında Öykü Gürman, Birsu Demir, Yağız Can Konyalı, Hüseyin Avni Danyal, Ali Burak Ceylan gibi isimlerin yer aldığı Trabzonsporlu ünlülerin paylaşımları...
01.05.2022 01:48 - Son Güncelleme: 01.05.2022 02:00