Ve biletini çat diye kestiler! Arka Sokaklar’ın bel kemiğini kıracak ayrılık kararı!

2006 yılında yayınlanmaya başlayan Arka Sokaklar dizisi 2022 yılının son aylarında ekranlara bir süre ara vermişti. Rıza Baba karakteri bilgeliği, nezaketi ve dostlarına olan bağlılığıyla izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. Bir süredir ekranlarda olmayan diziye başrol oyuncularından birisi veda etti. Gelen son haberlere göre, 17 yıldır Rıza Baba karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Zafer Engin projeye veda eden isim oldu. Usta ismin diziye veda ettiğinin duyurulması izleyicileri kahretti.