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Merve Boluğur yine bildiğiniz gibi "Bana çok varoş geliyor" Deprem bölgesinden dönüp şarkı söyleyip kuaför paylaşımı yapmıştı

Kahramanmaraş merkez üssü meydana gele 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur da arkadaşı için Hatay'a koşmuştu. Hatay'dan döndükten sonra Boluğur, kuaförden paylaşım yapıp şarkı söylemiş ve tepkileri üzerine çekmişti. Oyuncu, gelen eleştirilere isyan etmişti. Uzun olan saçlarını kısa kestiren Boluğur'un yeni imajıyla ilgili yaptığı açıklama şaşkınlık yarattı&hellip;

01.03.2023 09:47 - Son Güncelleme: 01.03.2023 09:47
Merve Boluğur yine bildiğiniz gibi Bana çok varoş geliyor Deprem bölgesinden dönüp şarkı söyleyip kuaför paylaşımı yapmıştı

Asrın felaketi olarak anılan Kahramanmaraş merkezli iki depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.

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Merve Boluğur yine bildiğiniz gibi Bana çok varoş geliyor Deprem bölgesinden dönüp şarkı söyleyip kuaför paylaşımı yapmıştı

Oyuncu Merve Boluğur da, arkadaşı Haydar için soluğu ilk günden deprem bölgesinde almıştı.

Merve Boluğur yine bildiğiniz gibi Bana çok varoş geliyor Deprem bölgesinden dönüp şarkı söyleyip kuaför paylaşımı yapmıştı

Hatay Antakya deprem bölgesine koşan Merve Boluğur, enkaz altındaki arkadaşı Haydar için geldiğini söylemişti.

Merve Boluğur yine bildiğiniz gibi Bana çok varoş geliyor Deprem bölgesinden dönüp şarkı söyleyip kuaför paylaşımı yapmıştı

İşte "Bütün binayı kazdılar ama hala ulaşamadılar" diyen Merve Boluğur'un 'Haydar'ı beklemece' notuyla yaptığı paylaşım ise tepki çekmişti.

Merve Boluğur yine bildiğiniz gibi Bana çok varoş geliyor Deprem bölgesinden dönüp şarkı söyleyip kuaför paylaşımı yapmıştı

Oyuncu Merve Boluğur, köpeğiyle birlikte önceki gün Bebek'teydi.

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