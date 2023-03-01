Merve Boluğur yine bildiğiniz gibi "Bana çok varoş geliyor" Deprem bölgesinden dönüp şarkı söyleyip kuaför paylaşımı yapmıştı
Kahramanmaraş merkez üssü meydana gele 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur da arkadaşı için Hatay'a koşmuştu. Hatay'dan döndükten sonra Boluğur, kuaförden paylaşım yapıp şarkı söylemiş ve tepkileri üzerine çekmişti. Oyuncu, gelen eleştirilere isyan etmişti. Uzun olan saçlarını kısa kestiren Boluğur'un yeni imajıyla ilgili yaptığı açıklama şaşkınlık yarattı…
01.03.2023 09:47 - Son Güncelleme: 01.03.2023 09:47
Hatay Antakya deprem bölgesine koşan Merve Boluğur, enkaz altındaki arkadaşı Haydar için geldiğini söylemişti.
İşte "Bütün binayı kazdılar ama hala ulaşamadılar" diyen Merve Boluğur'un 'Haydar'ı beklemece' notuyla yaptığı paylaşım ise tepki çekmişti.