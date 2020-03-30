Vatanım Sensin'in Yıldız'ı Pınar Deniz'i kahreden haber! Koronavirüse yakalandığını ağlayarak duyurmuştu...

Pınar Deniz bu sözlerle duyurmuştu, "Anneannemde nefes darlığı olduğu için hastaneye geldim. Korona yüzünden onu gözlem altına aldılar. Biz belirti göstermediğimiz için karantinaya alınmadık. Kendimi koruyor dışarı çıkmıyordum. Ama onda pozitif çıkarsa hepimizi karantina altına almak zorundalar.