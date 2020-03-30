Vatanım Sensin'in Yıldız'ı Pınar Deniz'i kahreden haber! Koronavirüse yakalandığını ağlayarak duyurmuştu...
Pınar Deniz anneannesinin koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından ağlayarak takipçileri ile paylaşmıştı. Vatanım Sensin dizisindeki Yıldız karakteri ile dikkat çeken genç oyuncu, hastanede tedavisi devam eden anneannesinin hafta sonu acı haberini aldı. Ünlü oyuncunun anneannesi korona virüs nedeniyle vefat etti. Gözyaşlarına boğulan Deniz'e taziye mesajları yağıyor. Pınar Deniz kaç yaşında, nereli?
30.03.2020 17:30
- Son Güncelleme: 01.04.2020 15:13
Ünlü oyuncu ve ailesi test sonuçlarını beklerken sık sık gündem olmuştu. Deniz her gün hastaneye giderek ailesini ziyaret ediyordu. Deniz, hastanede tedavisi devam eden anneannesinin hafta sonu acı haberini aldı. TV100'ün haberine göre ünlü oyuncunun anneannesi korona virüs nedeniyle vefat etti. Gözyaşlarına boğulan Deniz'e taziye mesajları yağıyor.
DİĞER GALERİLER