Süt Kardeşler’in Bihter’i Hale Soygazi’nin son haline bakın! “Yıllara meydan okuyan güzellik” 73’lük Yeşilçam yıldızı “Maşallah” dedirtti

Kadrosunda Kemal Sunal, Şener Şen, Jale Altuğ, Ayşen Gruda Adile Naşit ve Halit Akçatepe gibi isimlerin yer aldığı 1976 yapımı Süt Kardeşler filminde Bihter karakterini canlandıran Hale Soygazi'nin son hali merak edildi. 73 yaşındaki Yeşilçam yıldızının sosyal medya hesabını görenler ise hayran kaldı. Sosyal medya kullanıcıları Soygazi için "Yıllara meydan okuyan güzellik" yorumunda bulundu. İşte Yeşilçam yıldızı Hale Soygazi'nin "Maşallah" dedirten son hali...