Süt Kardeşler’in Bihter’i Hale Soygazi’nin son haline bakın! “Yıllara meydan okuyan güzellik” 73’lük Yeşilçam yıldızı “Maşallah” dedirtti

Kadrosunda Kemal Sunal, Şener Şen, Jale Altuğ, Ayşen Gruda Adile Naşit ve Halit Akçatepe gibi isimlerin yer aldığı 1976 yapımı Süt Kardeşler filminde Bihter karakterini canlandıran Hale Soygazi'nin son hali merak edildi. 73 yaşındaki Yeşilçam yıldızının sosyal medya hesabını görenler ise hayran kaldı. Sosyal medya kullanıcıları Soygazi için "Yıllara meydan okuyan güzellik" yorumunda bulundu. İşte Yeşilçam yıldızı Hale Soygazi'nin "Maşallah" dedirten son hali...
Kadrosunda Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit ve Halit Akçatepe gibi isimlerin yer aldığı Süt Kardeşler televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.
Yeşilçam'ın efsane filminde Bihter karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hale Soygazi'nin son hali de merak edilip araştırılmaya başlandı.
1976 yapımı filmle gündeme gelen oyuncunun son hali ise görenleri şaşkına çevirdi.