Düğünleri 3. kez ertelendi! Serkan Keskin’in sevgilisi Meriç Aral evlilik sorusuna ne diyeceğini bilemedi!

Şimdilerde Sandık Kokusu dizisinde Irmak karakterini canlandıran Meriç Aral, uzun bir süre önce Serkan Keskin'le aşk yaşamaya başladı ve ünlü çift evlilik kararı aldı. Ancak çiftin düğün tarihi tam üç kez ertelendi. Bunun üzerine Meriç Aral'a "Düğün neden sürekli erteleniyor?" sorusu yöneltildi. Aral ise ne diyeceğini bilemedi. İşte detaylar...