SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Düğünleri 3. kez ertelendi! Serkan Keskin’in sevgilisi Meriç Aral evlilik sorusuna ne diyeceğini bilemedi!

Şimdilerde Sandık Kokusu dizisinde Irmak karakterini canlandıran Meriç Aral, uzun bir süre önce Serkan Keskin'le aşk yaşamaya başladı ve ünlü çift evlilik kararı aldı. Ancak çiftin düğün tarihi tam üç kez ertelendi. Bunun üzerine Meriç Aral'a "Düğün neden sürekli erteleniyor?" sorusu yöneltildi. Aral ise ne diyeceğini bilemedi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 10:26 Güncelleme 26 Haziran 2024, 10:37
Düğünleri 3. kez ertelendi! Serkan Keskin’in sevgilisi Meriç Aral evlilik sorusuna ne diyeceğini bilemedi! 1

Meriç Aral, 5 yıl önce meslektaşı Serkan Keskin ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftin düğünü ise tam üç kez ertelendi.

Düğünleri 3. kez ertelendi! Serkan Keskin’in sevgilisi Meriç Aral evlilik sorusuna ne diyeceğini bilemedi! 2

İlişkilerini resmiyete dökmeye karar veren ancak bir türlü evlenemeyen ünlü çiftten Meriç Aral'a"Düğün neden sürekli erteleniyor?" sorusu yöneltildi.

Düğünleri 3. kez ertelendi! Serkan Keskin’in sevgilisi Meriç Aral evlilik sorusuna ne diyeceğini bilemedi! 3

Ne diyeceğini bilemeyen Aral, şu ifadeleri kullandı:

"Sürekli ertelenmiyor aslında. Olacak bir noktada.

SON DAKİKA