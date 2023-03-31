Varı yoğu Fahriye’ye döküyor! 2 ay önce doğum yapan Fahriye Evcen’e Burak Özçivit’ten 10 milyonluk hediye! O detay gözlerden kaçmadı

Oyuncu Burak Özçivit'in, geçtiğimiz ocak ayında Kerem adını verdikleri oğullarının doğumu ile ikinci kez anne olan Fahriye Evcen'e, doğum hediyesi olarak son model bir cip aldığı haberi basına yansımıştı. O araç ilk kez görüntülendi ve bir detay gözlerden kaçmaı. İşte detaylar...