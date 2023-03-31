Varı yoğu Fahriye'ye döküyor! 2 ay önce doğum yapan Fahriye Evcen’e Burak Özçivit'ten 10 milyonluk hediye! O detay gözlerden kaçmadı
Türkiye'nin gözde çiftlerinden biri olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2 ay önce ikinci kez anne-baba olma duygusunu tatmış, ikinci çocukları Kerem'i kucaklarına almışlardı. Ünlü çift önceki gün ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Magazin gündeminden düşmeyen çift, özel plakası ile dikkat çeken yeni araçları ile ilk kez görüntülendi.
31.03.2023 10:58 - Son Güncelleme: 31.03.2023 10:59
Oyuncu Burak Özçivit'in, geçtiğimiz ocak ayında Kerem adını verdikleri oğullarının doğumu ile ikinci kez anne olan Fahriye Evcen'e, doğum hediyesi olarak son model bir cip aldığı haberi basına yansımıştı. O araç ilk kez görüntülendi ve bir detay gözlerden kaçmaı. İşte detaylar...
2017 yılından beri mutlu bir evlilik sürdüren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2019'da oğulları Karan'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşadı.
Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, önceki gün el ele alışveriş turunda objektiflere yansıdı. 18 Ocak'ta ikinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu çift, "Her şey yolunda" dediler.