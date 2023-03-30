Kerem Bürsin Serenay Sarıkaya'yı unutamadı mı öyle bir paylaşım yaptı ki... Dedikodu kazanı fokur fokur kaynadı yorumlar patladı
Tolgahan Sayışman, Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Muzaffer Yıldırım, Cem Yılmaz, Haldun Demirhisar, Umut Evirgen derken Serenay Sarıkaya'nın son olarak gönlünü Şahmaran dizisindeki rol arkadaşı Burak Deniz'e kaptırdığı iddia edilmişti geçtiğimiz günlerde. Ardından yeni dizisiyle ekrana gelmeye başlayan Serenay Sarıkaya'nın eski aşkı Kerem Bürsin öyle bir paylaşım yaptı ki ortalık karıştı. Çünkü yaptığı paylaşım doğrudan Sarıkaya'yla alakalıydı.
30.03.2023 08:34 - Son Güncelleme: 30.03.2023 08:34
Bir dönemin en gözde çiftlerinden biri olan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in ayrılıkları hem şaşırtmış hem de kafalarda soru işareti bırakmıştı. Yaklaşık dört yıl aşk yaşayan ikilinin evlenecekleri konuşuluyordu.
Geçtiğimiz yıllarda birlikte olduğu Serenay Sarıkaya'nın dizisini sosyal medya hesabından paylaşan Kerem Bürsin takipçilerini şaşırttı.
Aslında berberini desteklemek isteyen Bürsin'in, Aile dizisinde Devin karakterini canlandıran Serenay Sarıkaya'yı da takip ettiği ortaya çıktı.