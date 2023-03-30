RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Furkan Dede hakkında şaşırtan gerçek! Duyanın ağzı açık kaldı: “Göründüğü gibi değilmiş” Survivor’la tanınmıştı...

Furkan Dede hakkında şaşırtan gerçek! Duyanın ağzı açık kaldı: “Göründüğü gibi değilmiş” Survivor’la tanınmıştı...

İlk olarak Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan ve ardından Survivor'da yarışan Furkan Dede'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Furkan Dede hakkında arama motorlarında "Furkan Dede kimdir? Furkan Dede nereli?" sorularının yanıtı aratıldı. İstanbul'da dünyaya gelen Dede'nin özellikle yaşı merak konusu oldu. Ünlü ismin yaşını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Furkan Dede kaç yaşındaymış...

takvim.com.tr
30.03.2023 01:43 - Son Güncelleme: 30.03.2023 01:43
Furkan Dede hakkında şaşırtan gerçek! Duyanın ağzı açık kaldı: “Göründüğü gibi değilmiş” Survivor’la tanınmıştı...

FURKAN DEDE KİMDİR?
İstanbul'da doğan Furkan Dede, ilk olarak 2009 yılında "Var Mısın Yok Musun" programıyla ekranlara geldi.

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Furkan Dede hakkında şaşırtan gerçek! Duyanın ağzı açık kaldı: “Göründüğü gibi değilmiş” Survivor’la tanınmıştı...

Bir dönem Tekstil işi ile uğraşan Dede, 2010 yılında "Kızlar- Erkekler" adlı Survivor yarışmasına katıldı.

Furkan Dede hakkında şaşırtan gerçek! Duyanın ağzı açık kaldı: “Göründüğü gibi değilmiş” Survivor’la tanınmıştı...

Sunucu olarak ekranlarda yer almaya devam eden Dede'nin özellikle yaşı merak edildi. Ünlü isim hakkında en çok "Furkan Dede kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Furkan Dede hakkında şaşırtan gerçek! Duyanın ağzı açık kaldı: “Göründüğü gibi değilmiş” Survivor’la tanınmıştı...

İşte Furkan Dede başta olmak üzere ünlülerin yaşları...

Furkan Dede hakkında şaşırtan gerçek! Duyanın ağzı açık kaldı: “Göründüğü gibi değilmiş” Survivor’la tanınmıştı...

Görkem Sevindik - 17 Ekim 1986

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