Var Mısın Yok Musun’un Kıvırcık Metin’i bakın şimdi ne yapıyor! 150 bin TL’yi kapıp kayıplara karışmıştı! Son halini görenler: ’’Kiloların nerede’’

2007- 2010 yılları arasında yayımlanan ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Var Mısın Yok Musun yarışma programı halen hafızalarda. Yarışmada ünlenen bir çok isim şimdilerde hem sosyal medyada yüzbinlerce takipçi sayısına sahip hem de program sunuculuğu gibi işler edindi. Programda Kıvırcık Metin lakabıyla hafızalara kazınan Metin Avşar'ın da şimdilerde ne yaptığı merak ediliyor. Son halini görenler zayıfladığını söyledi. İşte detaylar...