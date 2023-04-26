Var Mısın Yok Musun’un Kıvırcık Metin’i bakın şimdi ne yapıyor! 150 bin TL'yi kapıp kayıplara karışmıştı! Son halini görenler: ''Kiloların nerede''
Var Mısın Yok Musun yarışma programının unutulmaz yarışmacıları arasında yer alan Kıvırcık Metin son haliyle gündeme geldi. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen programda Metin Avşar, Kıvırcık Metin lakabıyla hafızalara kazınmıştı. Yıllar sonra ortaya çıkan Kıvırcık Metin şimdiki haliyle herkesi şaşırttı. 3 adet 500 bin TL ve 1 adet 100 TL ile finale kalmış ve programdan 150 bin TL ile ayrılmıştı. Yarışmadan kazanacağı parayla ailesine ve eğitimine katkı sağlamak istediğini söyleyen yarışmacı bakın şimdi ne yapıyor...
26.04.2023 11:06 - Son Güncelleme: 26.04.2023 11:06
2007- 2010 yılları arasında yayımlanan ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Var Mısın Yok Musun yarışma programı halen hafızalarda. Yarışmada ünlenen bir çok isim şimdilerde hem sosyal medyada yüzbinlerce takipçi sayısına sahip hem de program sunuculuğu gibi işler edindi. Programda Kıvırcık Metin lakabıyla hafızalara kazınan Metin Avşar'ın da şimdilerde ne yaptığı merak ediliyor. Son halini görenler zayıfladığını söyledi. İşte detaylar...
Var mısın Yok Musun yarışmasından 150 bin TL kazanarak ayrılan Metin Avşar, daha sonra Survivor yarışmasında da boy gösterdi.
1986 doğumlu olan Metin Avşar çocukluğunda çok zor şartlarda yaşadığını ve okul masraflarını karşılamak için tatil dönmelerinde çalıştığını dile getirmişti.