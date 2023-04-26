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Haberler Magazin 6 yıllık büyük aşk bitti! Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan’ın sürpriz aşkı belgelendi! Eski sevgili Duygu Sarışın’dan ilk tepki...

6 yıllık büyük aşk bitti! Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan’ın sürpriz aşkı belgelendi! Eski sevgili Duygu Sarışın’dan ilk tepki...

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın bir dargın bir barışık yürüttükleri 6 yıllık aşkları geçen haftalarda sona ermişti. Ayrılık sonrası magazin gündemine Çağatay Ulusoy ile kendisinden 14 yaş büyük Ece Sükan'ın aşk iddiası damga vurdu. Gecelerde görüntülenen ikilinin aşkı da belgelendi. Tüm bu yaşananlar Çağatay Ulusoy'un eski sevgilisi Duygu Sarışın'a soruldu. Bakın Duygu Sarışın ne yanıt verdi...

takvim.com.tr
26.04.2023 11:03 - Son Güncelleme: 26.04.2023 11:13
6 yıllık büyük aşk bitti! Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan’ın sürpriz aşkı belgelendi! Eski sevgili Duygu Sarışın’dan ilk tepki...

Duygu Sarışın ile 6 yıllık ilişişi biten Çağatay Ulusoy'un adı kendisinden 14 yaş büyük olan Ece Sükan ile aşk dedikodularına karıştı.

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6 yıllık büyük aşk bitti! Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan’ın sürpriz aşkı belgelendi! Eski sevgili Duygu Sarışın’dan ilk tepki...

Gecelerde birlikte görüntülenen ikilinin aşkları böylelikle belgelendi. Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen aşk, ikilinin sevenlerini ikiye böldü.

6 yıllık büyük aşk bitti! Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan’ın sürpriz aşkı belgelendi! Eski sevgili Duygu Sarışın’dan ilk tepki...

Kimi ünlü çifti yakıştırırken kimi "Yakıştıramadım", "Duygu'yu ne çabuk unuttu" yorumları yapıldı.

6 yıllık büyük aşk bitti! Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan’ın sürpriz aşkı belgelendi! Eski sevgili Duygu Sarışın’dan ilk tepki...

Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan'ın aşk iddiaları "Duygu'ya ihanet mi etti?" sorularını da beraberinde getirdi.

6 yıllık büyük aşk bitti! Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan’ın sürpriz aşkı belgelendi! Eski sevgili Duygu Sarışın’dan ilk tepki...

Tüm bu yaşananlar Çağatay Ulusoy'un eski sevgilisi Duygu Sarışın'a soruldu.

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