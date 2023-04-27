Estetiksiz 30 yaş gençleşti! Yaşlılık izlerini silip süpürüyor gençlik aşılıyor! İşte yaşlanma karşıtı rutini... Kim der 81 yaşında diye!

Martha Stewart'in genç gözükmesini sağlayan güzellik sırları ifşa oldu. Modellik yaparak başladığı kariyerine yazarlık ve sunuculuk yaparak devam eden ünlü ismin sağlıklı yaşam rutini belli oldu. Cildinde yarattığı gençlik iksirini gören hayret ediyor. İşte 81 yaşındaki Martha Stewart'ın yaşına göre genç ve dinamik görünümünün sırrı...