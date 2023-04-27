Estetiksiz 30 yaş gençleşti! Yaşlılık izlerini silip süpürüyor gençlik aşılıyor! İşte yaşlanma karşıtı rutini... Kim der 81 yaşında diye!
81 yaşındaki Martha Stewart'ın yaşlanma karşıtı bakımı nihayet ortaya çıktı. Hayranları Martha'nın genç gözükmesini sağlayan güzellik sırlarını araştırıyordu. Yaptığı konuşmalarla kadınlara ilham olan Martha 81 yaşından nasıl 50'lerinde göründüğünü açıkladı. İşte herkesin merak ettiği yaşlılık izlerini silip süpüren gençlik aşılayan basit rutini...
27.04.2023 09:30 - Son Güncelleme: 27.04.2023 09:31
Martha Stewart'in genç gözükmesini sağlayan güzellik sırları ifşa oldu. Modellik yaparak başladığı kariyerine yazarlık ve sunuculuk yaparak devam eden ünlü ismin sağlıklı yaşam rutini belli oldu. Cildinde yarattığı gençlik iksirini gören hayret ediyor. İşte 81 yaşındaki Martha Stewart'ın yaşına göre genç ve dinamik görünümünün sırrı...
SABAH ERKEN UYANMAK
Martha Stewart sbah 5'te 4 köpeğini sabah yürüyüşüne çıkarıyor. Bu sırada herhangi bir yüz maskesini takıp bir saat açık bırakıyor.
Yüzünü temizledikten sonra cildini beslemek için çeşitli serum ve kremler kullanıyor. Disiplin, Martha Stewart'ın günlük rutininin çok önemli bir yönüdür.