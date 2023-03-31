RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Var Mısın Yok Musun'un cebinde akrep olan Hamdi Bey'i bakın kim çıktı! Acun Ilıcalı'nın servetine servet katan o gizemli ses meğer...

Var Mısın Yok Musun'un cebinde akrep olan Hamdi Bey'i bakın kim çıktı! Acun Ilıcalı'nın servetine servet katan o gizemli ses meğer...

Kimse daha önce görmemişti! 2007-2010 yıllarında yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın popülerliğini arttıran Var Mısın Yok Musun programda telefonla teklif sunan Hamdi Bey'in kim olduğuna yönelik birçok iddia ortaya atılmıştı. Hatta 'Hamdi Bey diye biri yok, Acun kendi kendine konuşuyor' bile denilmişti. Programın gizemli ismi Hamdi Bey'in kim olduğu yıllar sonra ortaya çıktı. Bakın merakla beklenen Hamdi Bey kim çıktı.

31.03.2023 11:31 - Son Güncelleme: 31.03.2023 11:31
Var Mısın Yok Musun’un cebinde akrep olan Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Acun Ilıcalı’nın servetine servet katan o gizemli ses meğer...

Var Mısın Yok Musun programı, hem konsepti hem konukları hem de yarışmacılarıyla yayınlandığı dönemde büyük ses getirdi.

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Var Mısın Yok Musun’un cebinde akrep olan Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Acun Ilıcalı’nın servetine servet katan o gizemli ses meğer...

DÜNYA STARLARI KATILDI!
Türkiye'ye ziyarete gelen Fifty Cent, Adriana Lima ve Christina Aguilera gibi dünyaca tanınan ünlüler yarışmaya konuk oldu.

Var Mısın Yok Musun’un cebinde akrep olan Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Acun Ilıcalı’nın servetine servet katan o gizemli ses meğer...

ŞÖHRETİN KAPILARINI ARALADI!
Birçok yarışmacının programdan sonra hayatı değişti. Şeyma Subaşı, Hakan Hatipoğlu, Merve Oflaz, Gizem Hatipoğlu, Nursel Ergin gibi isimler programla birlikte şöhretin kapılarını araladı ve televizyon dünyasında kendilerine yer buldu.

Var Mısın Yok Musun’un cebinde akrep olan Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Acun Ilıcalı’nın servetine servet katan o gizemli ses meğer...

Ünlü çift Hakan ve Gizem Hatipoğlu çifti bu programda tanışıp evlendi.

Var Mısın Yok Musun’un cebinde akrep olan Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Acun Ilıcalı’nın servetine servet katan o gizemli ses meğer...

Nur Tuğba Namlı şimdilerde Hakan Ural'la, Neler Oluyor Hayatta? programını sunuyor.

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