Ata Demirer’in son haline bakın! Ata Demirer Yeşilçam’ın usta ismi Şener Şen’le paylaştıBu nasıl zayıflamak 50’sinden sonra başka biri oldu

Ata Demirer'in son haline bakın! Ata Demirer Yeşilçam'ın usta ismi Şener Şen'le paylaştı"Bu nasıl zayıflamak" 50'sinden sonra başka biri oldu
4.5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer, Yeşilçam'ın usta ismi Şener Şen'le birlikte paylaştı, sosyal medya sallandı... Ata Demirer bir süredir fazla kilolarını vermek için düzenli beslenme programı uyguluyor. 4.5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer zaman zaman, verdiği kilolarla magazin gündemine geliyor. Son olarak Yeşilçam'ın usta ismi Şener Şen'le birlikte bir paylaşım yapan Ata Demirer'e " Ne kadar zayıflamışsın" yorumları yağdı. İşte detaylar...
01.04.2023 10:36 - Son Güncelleme: 01.04.2023 10:38
4.5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer, Yeşilçam'ın usta ismi Şener Şen'le birlikte bir paylaşım yaptı. Demirer'in son hali herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
En son Bursa Bülbülü filmi ile izleyici karşısına çıkan Ata Demirer'in son halini görenler çok şaşırdı. Bir süredir yaşamını Çanakkale'de devam ettiren sevilen isim daha önce 22 kilo verdiğini açıklamıştı. Demirer'in son halini görenler sosyal medyada yorum yağdırdı.