Ata Demirer’in son haline bakın! Ata Demirer Yeşilçam’ın usta ismi Şener Şen’le paylaştıBu nasıl zayıflamak 50’sinden sonra başka biri oldu

"Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim, direk et - balık yani proteinle beslendim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. 4 - 5 ayda 22 kilo verdim. diyetisyenle de yapmadım. Meğersem glutenle ilgili sorunum varmış demek ki..." dedi.