Neler Oluyor Hayatta krizinde ikinci perde! Hakan Ural'dan Seda Akgül'e şok yanıt: Birkaç kez örf ve adetlerimize...
Neler Oluyor Hayatta programında yaşanan ayrılıktan sonra Seda Akgül'den gelen Hakan Ural açıklaması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir süredir Kanal D ekranlarında Hakan Ural ile birlikte sunduğu Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldığını duyuran Seda Akgül, kararıyla ilgili, "Şu anda ne partnerim, ne de eski patronumla herhangi bir bağım veya dostluğum kalmamıştır. Keyfi sebeplerden ve kişisel hırslardan dolayı ekmek parası ile oynayabilen insanlardan uzak durmak lazımdır." şeklinde yaptığı açıklamayla Ural'ı fena kızdırmış olacak ki, Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'dan yanıt gecikmedi! Sosyal medyadan ayrılık açıklaması yapan Seda Akgül'e eski yapımcısı ve partneri olan Hakan Ural'dan olay açıklama geldi. İşte Seda Akgül'ün Neler Oluyor Hayatta programından ayrılık nedeniyle ilgili Hakan Ural'ın sosyal medyadan yaptığı o açıklama...
Seda Akgül, geçtiğimiz günlerde bir süredir devam ettiği Neler Oluyor Hayatta adlı programındaki görevinin sona erdiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ayrılık kararıyla ilgili şoke eden ifadeler kullanan Seda Akgül'e Hakan Ural'dan yanıt gecikmedi. Neler Oluyor Hayatta krizinde ikinci perde başladı!
"KİMSENİN EKMEĞİYLE OYNAMADIM!"
"Hayatımda hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayı bırakın; herhangi bir zarar verme ihtimalinin düşüncesini bile içinde yaşatmayan bir insanım. Kırıldığım, haksızlığa uğradığım durumlarda bile sadece bir pardonu özrü kafi görecek kadar da hoş görülüyüm, kinci değilim. Seda Hanım ile ilgili bir sorunum tasarrufum olsaydı takdir edersiniz ki 3 ay önce daha önce de kendisi ile çalışmış biri olarak sadece istemediğimi belirtmem kafi olurdu..." dedi.
HAKAN URAL'DAN SERT SÖZLER!
Ural, "Kaldı ki kendi ağzından şahsıma 2 ay önce yayınlanmış röportajında defalarca teşekkür ettiği ortadadır. Bu ayrılığın nedenlerinden birinin ben olarak gösterilmesi her şeyden önce Allah indinde günah almaktır, yazıktır ve ayıptır" şeklinde devam etti.
Ural hızını alamayıp açıklamasının devamında ise "İş etik ve ahlaklarına, örf adetlerimize, bir de değil birkaç kere aykırı davranma sonucu kaynaklanan ayrılık bu işe emek veren tüm kişi ve kuruluşların bir arada verdiği tasarruftur" dedi.