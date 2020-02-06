Neler Oluyor Hayatta krizinde ikinci perde! Hakan Ural'dan Seda Akgül'e şok yanıt: Birkaç kez örf ve adetlerimize...

HAKAN URAL'DAN SERT SÖZLER!

Ural, "Kaldı ki kendi ağzından şahsıma 2 ay önce yayınlanmış röportajında defalarca teşekkür ettiği ortadadır. Bu ayrılığın nedenlerinden birinin ben olarak gösterilmesi her şeyden önce Allah indinde günah almaktır, yazıktır ve ayıptır" şeklinde devam etti.

Ural hızını alamayıp açıklamasının devamında ise "İş etik ve ahlaklarına, örf adetlerimize, bir de değil birkaç kere aykırı davranma sonucu kaynaklanan ayrılık bu işe emek veren tüm kişi ve kuruluşların bir arada verdiği tasarruftur" dedi.