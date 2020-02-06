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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusuydu... Candan Erçetin'den sevgilisine şoke eden hediye!

Candan Erçetin 26 yıldır beraber olduğu sevgilisi Hakan Karahan'a aldığı doğum günü hediyesiyle herkes şaşırttı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bir dönem Özer karakterine hayat veren sevilen oyuncu Hakan Karahan ile mutlu bir birlikteliği olan Candan Erçetin, sevgilisine aldığı doğum günü hediyesiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Candan Erçetin kaç yaşında? Hakan Karahan kaç yaşında? İşte sosyal medyanın konuştuğu o hediye!

06.02.2020 12:40 - Son Güncelleme: 06.02.2020 12:40
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusuydu... Candan Erçetin'den sevgilisine şoke eden hediye!

Yılın belirli dönemlerinde Lüleburgaz'ın Ayvalı Köyü'ndeki çiftliğinde yaşayan Candan Erçetin, 26 yıllık hayat arkadaşı Hakan Karahan'a doğum günü hediyesi olarak aldığı hediyeyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bir dönem Özer karakterine hayat veren Hakan Karahan'ın yaşı ve sevgilisi Candan Erçetin'in yaşı ise merak konusu oldu.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusuydu... Candan Erçetin'den sevgilisine şoke eden hediye!

Candan Erçetin, sevgilisi Hakan Karahan'a doğum günü hediyesi olarak iki tane keçi aldı. Hayvanları çok seven Hakan Karahan'ın, Erçetin'in bu hediyesi sonrası oldukça mutlu olduğu öğrenildi. Şaşırtan 60. yaş günü hediyesi!Lüleburgaz'daki çiftliklerinde organik tarımla domates ve salatalık yetiştiren Candan Erçetin'in mahsulleriyle kışlık domates ve turşu da yaptığı da biliniyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusuydu... Candan Erçetin'den sevgilisine şoke eden hediye!

PINAR ALTUĞ

45 yaşında

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusuydu... Candan Erçetin'den sevgilisine şoke eden hediye!

SERENAY SARIKAYA

28 yaşında

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusuydu... Candan Erçetin'den sevgilisine şoke eden hediye!

KENAN İMİRZALIOĞLU

45 yaşında

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