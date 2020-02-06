Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusuydu... Candan Erçetin'den sevgilisine şoke eden hediye!

Candan Erçetin, sevgilisi Hakan Karahan'a doğum günü hediyesi olarak iki tane keçi aldı. Hayvanları çok seven Hakan Karahan'ın, Erçetin'in bu hediyesi sonrası oldukça mutlu olduğu öğrenildi. Şaşırtan 60. yaş günü hediyesi!Lüleburgaz'daki çiftliklerinde organik tarımla domates ve salatalık yetiştiren Candan Erçetin'in mahsulleriyle kışlık domates ve turşu da yaptığı da biliniyor.