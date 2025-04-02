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Mauro Icardi ve Wanda Nara yine karşı karşıya! Bu kez mevzu 7 milyon Euro’luk ortak hesap...

10 yıl önce evlenen Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın karşılıklı suçlamalarla dolu olaylı boşanma süreci geçen haftalarda sona erdi. İkili, 10 yıllık evliliğini resmen sonlandırdı. Ancak aralarındaki sular bir türlü durulmadı. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, boşandığı eşi Wanda Nara'yla bir kez daha karşı karşıya geldi. İkilinin ortak hesabında bulunan 7 milyon Euro, Wanda Nara tarafından kendi hesabına geçirildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 09:26 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 09:26
Mauro Icardi ve Wanda Nara yine karşı karşıya! Bu kez mevzu 7 milyon Euro’luk ortak hesap...

2014 yılında evlenen Wanda Nara ve Mauro Icardi, olaylı bir boşanma süreci geçirdi. Karşılıklı suçlamalarla sık sık magazin manşetlerinde yer alan ikili, geçen günlerde resmi olarak yollarını ayırdı.

Mauro Icardi ve Wanda Nara yine karşı karşıya! Bu kez mevzu 7 milyon Euro’luk ortak hesap...

Ancak aralarındaki sular bir türlü durulmadı. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, boşandığı eşi Wanda Nara'yla bir kez daha karşı karşıya geldi.

Mauro Icardi ve Wanda Nara yine karşı karşıya! Bu kez mevzu 7 milyon Euro’luk ortak hesap...

İkili, bu kez maddi bir krizle gündem oldu. Icardi, boşandığı eşi Nara'nın ortak hesaplarda bulunan 7 milyon Euro'yu kişisel hesabına geçirdiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Mauro Icardi ve Wanda Nara yine karşı karşıya! Bu kez mevzu 7 milyon Euro’luk ortak hesap...

Yaşanan bu gelişmenin ardından Wanda Nara'nın nasıl bir açıklama yapacağı ise merak edildi.

Mauro Icardi ve Wanda Nara yine karşı karşıya! Bu kez mevzu 7 milyon Euro’luk ortak hesap...

NE OLMUŞTU?

Wanda Nara ile velayet davası devam eden Mauro Icardi, geçen haftalarda kendi durumunu Johnny Depp'in olaylı boşanma sürecine benzeterek Depp'in fotoğrafını paylaşmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bana öyle geliyor ki boşanmada bana yalancı diyenler ya ortadan kayboldu ya da 1 hafta önce söylenen yalanları nasıl tersine çevireceğini bilmiyorlar değil mi? Boşanmak istemediğim için bunu yaptığımı söyleyenlerin tartışmaları bitmiş gibi mi görünüyor yoksa?

Mauro Icardi ve Wanda Nara yine karşı karşıya! Bu kez mevzu 7 milyon Euro’luk ortak hesap...

Yalan söyleyenleri her zamanki gibi ortaya çıkarmak için birkaç gün sessizce beklemek istedim... Birkaç hafta önce söylediğim gibi, 'palyaçoları alkışlayanlar olduğu sürece sirk devam eder.' Yol boyunca birkaç palyaço düştü ve gerçek ortaya çıktı. İş birlikçi olan, kızlarıma zarar veren herkesin maskelerini çıkarmak için son ana kadar mücadele edeceğim"

Mauro Icardi ve Wanda Nara yine karşı karşıya! Bu kez mevzu 7 milyon Euro’luk ortak hesap...

"SİZİ SEVİYORUM VE ÖZLÜYORUM"

Ardından kızlarıyla fotoğrafını paylaşan Mauro Icardi, sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Onlar yalanlar uydurup bizi manipüle etmeye devam ederken, babalarıyla birlikte olmadan, sarılmadan, öpmeden, anlarımızın tadını çıkaramamaya devam ediyoruz.

Mauro Icardi ve Wanda Nara yine karşı karşıya! Bu kez mevzu 7 milyon Euro’luk ortak hesap...

Prenseslerim her şey yerli yerine oturacak. Sizi seviyorum ve özlüyorum. Küçük prenseslerim, bugün yol karanlık olsa da unutmayın ki ışık mutlaka geri döner. Yüreğimizde taşıdığımız bizi birleştiren sonsuz sevgiyi hiçbir şey söndüremez.

Mauro Icardi ve Wanda Nara yine karşı karşıya! Bu kez mevzu 7 milyon Euro’luk ortak hesap...

Yakında yine birbirimize sarılıp, korkmadan gülüp, hak ettiğimiz mutluluğu yaşayacağız. Aşkımızın gücüne inanmayı asla bırakmayın çünkü o aşk her fırtınadan daha güçlü! Ben her zaman sizle olacağım, her zaman sizin için savaşacağım. Yakında, çok yakında yine birlikte gülümseyeceğiz"