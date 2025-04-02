Mauro Icardi ve Wanda Nara yine karşı karşıya! Bu kez mevzu 7 milyon Euro’luk ortak hesap...

2014 yılında evlenen Wanda Nara ve Mauro Icardi, olaylı bir boşanma süreci geçirdi. Karşılıklı suçlamalarla sık sık magazin manşetlerinde yer alan ikili, geçen günlerde resmi olarak yollarını ayırdı.
Ancak aralarındaki sular bir türlü durulmadı. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, boşandığı eşi Wanda Nara'yla bir kez daha karşı karşıya geldi.
İkili, bu kez maddi bir krizle gündem oldu. Icardi, boşandığı eşi Nara'nın ortak hesaplarda bulunan 7 milyon Euro'yu kişisel hesabına geçirdiği iddiasıyla şikayetçi oldu.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Wanda Nara'nın nasıl bir açıklama yapacağı ise merak edildi.
NE OLMUŞTU?
Wanda Nara ile velayet davası devam eden Mauro Icardi, geçen haftalarda kendi durumunu Johnny Depp'in olaylı boşanma sürecine benzeterek Depp'in fotoğrafını paylaşmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bana öyle geliyor ki boşanmada bana yalancı diyenler ya ortadan kayboldu ya da 1 hafta önce söylenen yalanları nasıl tersine çevireceğini bilmiyorlar değil mi? Boşanmak istemediğim için bunu yaptığımı söyleyenlerin tartışmaları bitmiş gibi mi görünüyor yoksa?
Yalan söyleyenleri her zamanki gibi ortaya çıkarmak için birkaç gün sessizce beklemek istedim... Birkaç hafta önce söylediğim gibi, 'palyaçoları alkışlayanlar olduğu sürece sirk devam eder.' Yol boyunca birkaç palyaço düştü ve gerçek ortaya çıktı. İş birlikçi olan, kızlarıma zarar veren herkesin maskelerini çıkarmak için son ana kadar mücadele edeceğim"
"SİZİ SEVİYORUM VE ÖZLÜYORUM"
Ardından kızlarıyla fotoğrafını paylaşan Mauro Icardi, sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Onlar yalanlar uydurup bizi manipüle etmeye devam ederken, babalarıyla birlikte olmadan, sarılmadan, öpmeden, anlarımızın tadını çıkaramamaya devam ediyoruz.
Prenseslerim her şey yerli yerine oturacak. Sizi seviyorum ve özlüyorum. Küçük prenseslerim, bugün yol karanlık olsa da unutmayın ki ışık mutlaka geri döner. Yüreğimizde taşıdığımız bizi birleştiren sonsuz sevgiyi hiçbir şey söndüremez.
Yakında yine birbirimize sarılıp, korkmadan gülüp, hak ettiğimiz mutluluğu yaşayacağız. Aşkımızın gücüne inanmayı asla bırakmayın çünkü o aşk her fırtınadan daha güçlü! Ben her zaman sizle olacağım, her zaman sizin için savaşacağım. Yakında, çok yakında yine birlikte gülümseyeceğiz"