Vakit ayrılık vakti! Mehmet Yalçınkaya son kararı verdi bavulunu topladı gitti! Acun Ilıcalı Masterchef'te yerine gelecek ismi bile seçti
Masterchef adlı yarışma programının jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya agresif tarzı ile çok konuşuluyor. Yaptıkları yemeklerle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en büyük korkusu hiç şüphesiz Mehmet Şef'ten fırça yemek. Sert mizacıyla korku salan Mehmet Şef bir yandan babacan zaman zaman esprili söylemleriyle de gündeme gelen Mehmet Yalçınkaya ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Mehmet Yalçınkaya gelecek sezon Masterchef'te olmayacak. Hatta onun yerine gelecek isim bile belli. İşte haberin detayları...
21.01.2023 16:55 - Son Güncelleme: 21.01.2023 16:55
Sevilen yarışma programı Masterchef, gelecek sezon All-Star formatıyla yayınlanacak. Ancak görünen o ki Mehmet Yalçınkaya kadroda olmayacak.
Bilindiği üzere MasterChef Türkiye'nin jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya bulunuyor.
Geçtiğimiz haftalarda MasterChef Türkiye 2022'nin finali yapılarak şampiyon olan isim belirlenmişti. Finalin üzerinden kısa bir süre sonra şok bir iddia ortaya atıldı.
Sosyal medyada yer alan iddialara göre şef Mehmet Yalçınkaya, MasterChef Türkiye jüriliğinden ayrılma kararı aldı. Mehmet Yalçınkaya'nın kendi işlerinde bazı sorunlar yaşadığı gerekçesiyle yeni sezonda programda jürilik yapmayacağı iddia edildi.