Buse Varol eşi Alişan'ın tahtına göz dikti! Alişan'ın elinden mikrofonu kaptığı gibi kendini sahneye attı sosyal medya ikiye bölündü
Ünlü türkücü Alişan ile 2018'de dünyaevine giren ve bu evlilikten iki evlat sahibi olan oyuncu Buse Varol bu kez eşi Alişan'ın tahtını salladı. Bir mekanda sahneye çıkan eşi Alişan'ı dinlemeye giden Buse Varol kendini sahneye attı, mikrofonu kaptığı gibi şarkıya başladı. Alişan'ın eşi Buse Varol'un şarkı söylediği anlar sosyal medyayı ikiye böldü. Peki Buse Varol'un performansını nasıl buldunuz?
21.01.2023 16:21 - Son Güncelleme: 21.01.2023 16:37
Türkücü Alişan ile 2018 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten Eliz'le Burak adında iki çocuğu olan Buse Varol'un paylaşımı ses getirdi.
Önce akşam bir mekanda sahne alan eşini dinlemeye giden Buse Varol o anları Instagram hesabından paylaştı.