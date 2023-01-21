Melek Baykal'ın eski eşi bakın kim çıktı ikisi de birbirinden ünlü! Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Cennet Mahallesi'nin Pembe'si...
Alişan ve Çağla Şıkel'in de yer aldığı Cennet Mahallesi dizisindeki "Pembe" rolüyle hafızalarda yer edinen ve birçok dizi ve film projesinde yer alan gönüllere taht kuran Melek Baykal Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un sunduğu sevilen müzik programı Şarkılar bizi Söyler'e konuk oldu. Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Melek Baykal hakkında araştırma yapanlar eski eşlerinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Melek Baykal olmak üzere ünlülerin merak edilen eski eşleri ve sevgilileri.
21.01.2023 17:10 - Son Güncelleme: 21.01.2023 17:10
Melek Baykal, 7 Ağustos 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen İstanbul'ludur. Babası bir bürokrat olduğu için Ankara-İstanbul arasında mekik dokudu.
Çocukluğunun büyük bir bölümü İstanbul'da, Bağdat Caddesi'nde dedesinden kalma evlerinde geçti. Ankara Devlet Konservatuvarından 1975'te mezun oldu. Henüz 17 yaşındayken tiyatroya başlayan Melek Baykal, ilk oyununda 85 yaşında bir kadını canlandırarak takdir topladı. Uzun süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.