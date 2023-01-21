Melek Baykal’ın eski eşi bakın kim çıktı ikisi de birbirinden ünlü! Şarkılar Bizi Söyler’e konuk olan Cennet Mahallesi’nin Pembe’si...

Baykal evlilikleri ile ilgili yaptığı açıklamasında; "İki evlilik yaptım, ikisi de beşer yıl sürdü. Striening ile vakitsizlikten tam 36 yılın sonunda boşandık. Ama uzun yıllar birbirimizi hiç görmedik. Artık evliliği de düşünmüyorum. Hiç ihtiyacım yok" diye konuştu.