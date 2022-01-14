Vahide Perçin'in kızı da oyuncu çıktı gören şaştı kaldı! Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Hanım'ıydı... Anne kız meğer aynı dizide oynamışlar

Altan Gördüm ve Vahide Perçin'in kızı Alize Gördüm, ailesi gibi oyunculuk mesleğini seçti. Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce 'Annem' ve 'Muhteşem Yüzyıl' dizilerinde birlikte yer alırken genç oyuncunun Vahide Perçin'in kızı olduğunu ilk defa duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.