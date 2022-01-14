Vahide Perçin'in kızı da oyuncu çıktı gören şaştı kaldı! Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Hanım'ıydı... Anne kız meğer aynı dizide oynamışlar
Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Hanım'ıydı... Vahide Perçin'in kızı da oyuncu çıktı, gören şaştı kaldı! Anne kız meğer aynı dizide oynamışlar... Başarılı oyuncu Vahide Gördüm'ün kızının da oyuncu olduğunu öğrenenler çok şaşırdı. Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Alize Gördüm de anne ve babası gibi kariyerinde oyunculuğu seçti. Üstelik anne - kız aynı dizide bile rol aldılar.
14.01.2022 17:36
- Son Güncelleme: 14.01.2022 17:42
Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Hanım'ıydı... Vahide Perçin'in kızı da oyuncu çıktı, gören şaştı kaldı! Anne kız meğer aynı dizide oynamışlar...
Altan Gördüm ve Vahide Perçin'in kızı Alize Gördüm, ailesi gibi oyunculuk mesleğini seçti. Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce 'Annem' ve 'Muhteşem Yüzyıl' dizilerinde birlikte yer alırken genç oyuncunun Vahide Perçin'in kızı olduğunu ilk defa duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.
1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Alize Gördüm, Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün evliliklerinden olan tek çocukları. İşte başta Vahide Perçin'in kızı olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve çocukları...