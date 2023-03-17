Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem Sevindik'in oğluna bakın babasını solladı! Görenler hayran kaldı yorum yağdı: "Tam bir sevimlilik abidesi"
Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem Sevindik'in oğluna bakın, sosyal medyada babasını solladı! Görenler hayran kaldı minik Sevindik'e "Tam bir sevimlilik abidesi" yorumları yağdı. İlayda Alişan ile başrolü paylaştığı dizide Ali karakterine hayat veren Sevindik, özel hayatıyla da seyircilerin radarında yer alıyor. Görkem Sevindik 2021 yılında Kübra Siyahdemir ile hayatını birleştirdi. Evlendikten kısa bir süre sonra baba olma sevincini yaşayan Sevindik, oğluyla sevimli karelerini takipçileriyle paylaşıyor.
17.03.2023 13:33 - Son Güncelleme: 17.03.2023 13:46
"TAM BİR SEVİMLİLİK ABİDESİ"
Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem Sevindik'in oğluna bakın! babasını solladı görenler hayran kaldı.
Yakışıklı oyuncu Görkem Sevindik 2021 yılında Kübra Siyahdemir ile hayatını birleştirdi.
Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem Sevindik'in takipçileri, oğlunu ünlü oyuncuya benzeterek "Babasının kopyası", "Aynı Görkem", "Senin gibi yakışıklı" tarzında yorumlar yazıyor.