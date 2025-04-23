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Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal'ın çocukluk pozuna yoğun ilgi! Kemal Sunal’ın Güllüşah’ına benzetildi

Uzak Şehir dizisinde Alya karakterini canlandıran Sinem Ünsal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir paylaşımda bulundu. Çocukluk fotoğrafını Instagram hesabında yayınlayan ünlü oyuncu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sinem Ünsal'ın çocukluğu, Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar'ın Kemal Sunal ile rol aldığı İbo ile Güllüşah filmindeki haline benzetildi. İşte Sinem Ünsal'ın ilgi odağı olan çocukluk karesi...

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 14:31 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 14:31
Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın çocukluk pozuna yoğun ilgi! Kemal Sunal’ın Güllüşah’ına benzetildi

Uzak Şehir dizisinde Alya karakterini canlandıran Sinem Ünsal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir paylaşımda bulundu.

Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın çocukluk pozuna yoğun ilgi! Kemal Sunal’ın Güllüşah’ına benzetildi

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, çocukluk yıllarına ait bir karesini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın çocukluk pozuna yoğun ilgi! Kemal Sunal’ın Güllüşah’ına benzetildi

Çocukluk fotoğrafını Instagram hesabında yayınlayan ünlü oyuncu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın çocukluk pozuna yoğun ilgi! Kemal Sunal’ın Güllüşah’ına benzetildi

Sinem Ünsal'ın çocukluğu, Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar'ın Kemal Sunal ile rol aldığı İbo ile Güllüşah filmindeki haline benzetildi.

Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın çocukluk pozuna yoğun ilgi! Kemal Sunal’ın Güllüşah’ına benzetildi

İşte Sinem Ünsal başta olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...

Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın çocukluk pozuna yoğun ilgi! Kemal Sunal’ın Güllüşah’ına benzetildi

Meryem Uzerli

Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın çocukluk pozuna yoğun ilgi! Kemal Sunal’ın Güllüşah’ına benzetildi

Meryem Uzerli

Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın çocukluk pozuna yoğun ilgi! Kemal Sunal’ın Güllüşah’ına benzetildi

Ceyda Ateş

Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın çocukluk pozuna yoğun ilgi! Kemal Sunal’ın Güllüşah’ına benzetildi

Ceyda Ateş

Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın çocukluk pozuna yoğun ilgi! Kemal Sunal’ın Güllüşah’ına benzetildi

Pelin Karahan

Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın çocukluk pozuna yoğun ilgi! Kemal Sunal’ın Güllüşah’ına benzetildi

Pelin Karahan

Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın çocukluk pozuna yoğun ilgi! Kemal Sunal’ın Güllüşah’ına benzetildi

Hande Erçel

Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın çocukluk pozuna yoğun ilgi! Kemal Sunal’ın Güllüşah’ına benzetildi

Hande Erçel

Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın çocukluk pozuna yoğun ilgi! Kemal Sunal’ın Güllüşah’ına benzetildi

SİNEM ÜNSAL

Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın çocukluk pozuna yoğun ilgi! Kemal Sunal’ın Güllüşah’ına benzetildi

SİNEM ÜNSAL

Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın çocukluk pozuna yoğun ilgi! Kemal Sunal’ın Güllüşah’ına benzetildi

Eda Ece

Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın çocukluk pozuna yoğun ilgi! Kemal Sunal’ın Güllüşah’ına benzetildi

Eda Ece

Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın çocukluk pozuna yoğun ilgi! Kemal Sunal’ın Güllüşah’ına benzetildi

İrem Helvacıoğlu

Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın çocukluk pozuna yoğun ilgi! Kemal Sunal’ın Güllüşah’ına benzetildi

İrem Helvacıoğlu

Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın çocukluk pozuna yoğun ilgi! Kemal Sunal’ın Güllüşah’ına benzetildi

Yasemin Allen

Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın çocukluk pozuna yoğun ilgi! Kemal Sunal’ın Güllüşah’ına benzetildi

Yasemin Allen

Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın çocukluk pozuna yoğun ilgi! Kemal Sunal’ın Güllüşah’ına benzetildi

Afra Saraçoğlu

Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın çocukluk pozuna yoğun ilgi! Kemal Sunal’ın Güllüşah’ına benzetildi

Afra Saraçoğlu

Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın çocukluk pozuna yoğun ilgi! Kemal Sunal’ın Güllüşah’ına benzetildi

Dilan Çiçek Deniz

Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’ın çocukluk pozuna yoğun ilgi! Kemal Sunal’ın Güllüşah’ına benzetildi

Dilan Çiçek Deniz