Uzak Şehir dizisinde Alya karakterini canlandıran Sinem Ünsal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir paylaşımda bulundu.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, çocukluk yıllarına ait bir karesini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Çocukluk fotoğrafını Instagram hesabında yayınlayan ünlü oyuncu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Sinem Ünsal'ın çocukluğu, Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar'ın Kemal Sunal ile rol aldığı İbo ile Güllüşah filmindeki haline benzetildi.