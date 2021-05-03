Uyuşturucuyla yakalanan oyuncu Ayşegül Çınar'a zorlama hapis talebi! Eski sevgilisini suçlamıştı...

Uyuşturucuyla yakalanan oyuncu Ayşegül Çınar'a zorlama hapis talebi! Aracından 19 gram uyuşturucu madde çıkan 22 yaşındaki oyuncu Ayşegül Çınar, "Dava sonuçlandığında belgelerle karşınıza çıkacağım, kadına yönelik bir şiddet var" diyerek bu tarz şeylerle gündeme gelmek istemediğini ifade etmişti. Kendisinin korkunç bir iftiranın kurbanı olduğunu öne süren Furkan Çalıkoğlu ise Aile Mahkemesi'ne başvurarak Ayşegül Çınar'a 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ancak yaşanan son gelişmeye göre Çınar'ın bir televizyon kanalına katılarak kendisi hakkında karalama kampanyası başlattığını ve tedbir kararını ihlal ettiğini iddia eden Çalıkoğlu, bu defa 'zorlama hapsi' talebinde bulundu.

03.05.2021 11:15 - Son Güncelleme: 03.05.2021 11:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





