Uyuşturucuyla yakalanan oyuncu Ayşegül Çınar'a zorlama hapis talebi! Eski sevgilisini suçlamıştı...
Uyuşturucuyla yakalanan oyuncu Ayşegül Çınar'a zorlama hapis talebi! Aracından 19 gram uyuşturucu madde çıkan 22 yaşındaki oyuncu Ayşegül Çınar, "Dava sonuçlandığında belgelerle karşınıza çıkacağım, kadına yönelik bir şiddet var" diyerek bu tarz şeylerle gündeme gelmek istemediğini ifade etmişti. Kendisinin korkunç bir iftiranın kurbanı olduğunu öne süren Furkan Çalıkoğlu ise Aile Mahkemesi'ne başvurarak Ayşegül Çınar'a 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ancak yaşanan son gelişmeye göre Çınar'ın bir televizyon kanalına katılarak kendisi hakkında karalama kampanyası başlattığını ve tedbir kararını ihlal ettiğini iddia eden Çalıkoğlu, bu defa 'zorlama hapsi' talebinde bulundu.
Genç oyuncu Ayşegül Çınar ile eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu arasında sular durulmuyor. Aracında uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Çınar, maddeyi eski erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun aracına koyduğunu iddia etmişti. Kendisinin korkunç bir iftiranın kurbanı olduğunu öne süren Çalıkoğlu, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Ayşegül Çınar'a 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.
NELER YAŞANDI?
Aracında 19 gram uyuşturucu madde bulundurması nedeniyle eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile gözaltına alınan Ayşegül Çınar, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ardından Etiler'de görüntülenen oyuncu yaşadıkları olayla ilgili, "Yargı süreci devam ediyor, belirli deliler toplandığı için sizinle röportaj yapabiliyorum" ifadelerini kullandı.
"KADINA YÖNELİK ŞİDDET VAR"
"Çok büyük bir tuzağın içindeyim" diyen Çınar, sözlerine şöyle devam etti:
"Gündemi bu tarz şeylerle meşgul etmek istemezdim. İfademde anlattığım gibi zaten yeni bir oyuncuyum, dava sonuçlandığında belgelerle karşınıza çıkacağım. Bu tarz şeylerle gündeme gelmek istemiyorum. Kadına yönelik bir şiddet var."