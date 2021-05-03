Kağıt Ev'in katil Cemre'si Helin Kandemir'in kardeşini görenler güç bela benzetiyor alakaları yok! Meğer Demet Özdemir'le...

Star TV'nin yeni dizisi Kağıt Ev adından söz ettirmeyi başardı. Başrolleri Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş'ın paylaştığı Kağıt Ev, cinayet işleyen kızlarını korumaya çalışan bir ailenin yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Cemre karakterine hayat veren Helin Kandemir. 16 yaşındaki genç oyuncu dizide gösterdiği performansla hem takdir topluyor hem de Cemre karakteriyle saç baş yolduruyor. Helin Kandemir hakkında araştırma yapanlar kız kardeşini görünce şaştı kaldı. İki kardeşin uzaktan yakından benzerlikleri yok. İşte başta Helin Kandemir olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

03.05.2021 10:30 - Son Güncelleme: 03.05.2021 10:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





