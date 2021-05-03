Masterchef bebeği geliyor Duygu Acarsoy'dan karnı burnunda poz! Esra Erol'a katıldığı ortaya çıkmıştı

Masterchef'in 3.sezonunun adından en çok söz ettiren isimlerinden biri hiç kuşkusuz Duygu Acarsoy'du. Nişanlısı tarafından aldatıldığını öğrendiğini söyleyen Duygu Acarsoy bile isteye yarışmadan elenmişti. Yarışmadan elenmesinin hemen ardından Duygu Acarsoy 'beni aldattı' dediği nişanlısıyla arasını düzeltmiş ve dünyaevine girmişti. Duygu Acarsoy'dan müjdeli haber geldi. Duygu Acarsoy, hamile olduğunu böyle açıkladı.

03.05.2021 11:26 - Son Güncelleme: 03.05.2021 11:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





