Masterchef bebeği geliyor Duygu Acarsoy'dan karnı burnunda poz! Esra Erol'a katıldığı ortaya çıkmıştı
Masterchef'in 3.sezonunun adından en çok söz ettiren isimlerinden biri hiç kuşkusuz Duygu Acarsoy'du. Nişanlısı tarafından aldatıldığını öğrendiğini söyleyen Duygu Acarsoy bile isteye yarışmadan elenmişti. Yarışmadan elenmesinin hemen ardından Duygu Acarsoy 'beni aldattı' dediği nişanlısıyla arasını düzeltmiş ve dünyaevine girmişti. Duygu Acarsoy'dan müjdeli haber geldi. Duygu Acarsoy, hamile olduğunu böyle açıkladı.
03.05.2021 11:26
- Son Güncelleme: 03.05.2021 11:26
Masterchef bebeği geliyor... Daha önce Esra Erol'a katıldığı ortaya çıkan Duygu Acarsoy'un karnı burnunda...
Katıldığı 'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Duygu Acarsoy, 'beni aldattı' açıklaması sonrası barıştığı Uğur Atun ile aile arasında gerçekleşen bir törenle dünyaevine girmişti.
MasterChef Duygu, geçtiğimiz gün hamile olduğunu duyurdu.
Instagram hesabından mutlu haberi takipçileriyle paylaşan Duygu Acarsoy ve eşine ise tebrik mesajları yağdı.
Acarsoy, eşi Uğur Atun ile paylaştığı pozuna, "Göbekler yarışıyor adlı fotoğrafımız" notunu düştü.