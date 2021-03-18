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Akrep'in Merve'si Müge Su Şahin yaşıyla herkesi şaşırttı! Hiç göründüğü gibi değilmiş

Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan, kadrosunda Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim, Beril Pozam, Bekir Aksoy, Aslı Melisa Uzun, Demet Gül gibi isimleri bulunduran Akrep dizisinin en sevilen isimlerinden biri de, Merve karakterini canlandıran Müge Su Şahin. Ferda'nın asi kızı Merve'ye hayat veren Müge Su Şahin sosyal medyada da ilgi görüyor. Müge Su Şahin hakkında araştırma yapanlar yaşını duyunca şaştı kaldı. Herkesin daha büyük sandığı Müge bakın kaç yaşında çıktı.

18.03.2021 09:51 - Son Güncelleme: 18.03.2021 09:51
Akrep'in Merve'si Müge Su Şahin yaşıyla herkesi şaşırttı! Hiç göründüğü gibi değilmiş

Şu sıralar Akrep dizisinde 'Merve' karakterine hayat vermekle meşgul genç yıldız Müge Su Şahin. Dizide her şeye isyanı, Aras'a olan büyük aşkıyla adından söz ettiren Müge Su Şahin, sosyal medyada da yoğun ilgi görüyor.

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Akrep'in Merve'si Müge Su Şahin yaşıyla herkesi şaşırttı! Hiç göründüğü gibi değilmiş

Müge Su Şahin hakkında araştırma yapanlar yaşını duyunca şaştı kaldı. İşte başta Müge Su Şahin olmak üzere ünlülerin yaşları.

Akrep'in Merve'si Müge Su Şahin yaşıyla herkesi şaşırttı! Hiç göründüğü gibi değilmiş

YONCA EVCİMİK

16 Eylül 1963 (56 yaşında)

Akrep'in Merve'si Müge Su Şahin yaşıyla herkesi şaşırttı! Hiç göründüğü gibi değilmiş

EZGİ EYÜBOĞLU

15 Haziran 1988

Akrep'in Merve'si Müge Su Şahin yaşıyla herkesi şaşırttı! Hiç göründüğü gibi değilmiş

SİNEM KOBAL

14 Ağustos 1987