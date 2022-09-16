Uyuşturucu kullanırken yakalandılar! Sosyal medya sallandı! "Bu ne rezalet..." Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den skandal görüntüler!
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu kullanırken çekilen videosu sosyal medyada bomba etkisi yarattı! Sık sık uyuşturucu madde kullandığı iddialarıyla gündeme gelen ve her defasında inkar eden Şeyma Subaşı, bu kez yakayı ele verdi. İşte o görüntüler...
Acun Ilıcalı'dan 2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı yaptıklarıyla sık sık gündeme geliyor. Subaşı son olarak uyuşturucu rezaletiyle ortaya çıktı. Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile uyuşturucu kullanırken ortaya çıkan görüntüler büyük olay yarttı. Sosyal medyada bomba etkisi yaratan videonun ardından Subaşı eleştiri yağmuru tutuldu. İşte o skandal görüntüler...
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den skandal görüntüler | VİDEO
Sık sık uyuşturucu madde kullandığı iddialarıyla gündeme gelen ve her defasında inkar eden Şeyma Subaşı, bu kez yakayı ele verdi.
UYUŞTURUCUYU MEEDO VERDİ
Uyuşturucu kullandığını her defasında inkar eden Subaşı bu sefer fena yakalandı. Geçtiğimiz yıllarda Acun Ilıcalı'dan olan kızı Melisa'nın içinde uyuşturucu bulunan bir kola içtiği ve hastanelik olduğu gündeme gelmişti.