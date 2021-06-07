Uyanış Büyük Selçuklu’nun Turna Hatun’u Sevda Erginci’den bikini şov! Kumsaldan peş peşe paylaştı sosyal medyayı yaktı kavurdu

Yasak Elma dizisiyle adını duyuran ünlü oyuncu Sevda Erginci, Uyanış Büyük Selçuklu'da canlandırdığı Turna Hatun karakteriyle büyük beğeni topladı. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sevda Erginci, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımla ise gündem oldu.