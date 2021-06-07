Uyanış Büyük Selçuklu’nun Turna Hatun’u Sevda Erginci’den bikini şov! Kumsaldan peş peşe paylaştı sosyal medyayı yaktı kavurdu
Uyanış Büyük Selçuklu'nun Turna Hatun'u Sevda Erginci'den bikini şov! Yasak Elma dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ve Uyanış Büyük Selçuklu'da canlandırdığı Turna Hatun karakteriyle büyük beğeni toplayan Sevda Erginci, sosyal medya hesabında iddialı bir paylaşımda bulundu. Havaların ısınmasıyla tatil sezonunu açan Sevda Erginci, kumsalda verdiği bikinili pozları peş peşe Instagram sayfasında yayınladı. Erginci, adeta sosyal medyayı yaktı kavurdu. İşte Sevda Erginci'nin sosyal medyayı sallayan bikinili pozları…
07.06.2021 22:56
- Son Güncelleme: 07.06.2021 23:25
Yasak Elma dizisiyle adını duyuran ünlü oyuncu Sevda Erginci, Uyanış Büyük Selçuklu'da canlandırdığı Turna Hatun karakteriyle büyük beğeni topladı. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sevda Erginci, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımla ise gündem oldu.
Havaların ısınmasıyla tatil sezonunu açan Sevda Erginci, kumsalda verdiği bikinili pozları peş peşe Instagram sayfasında yayınladı.
Bikinisi üzerine gömlek giyen Erginci'nin paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.
Erginci hayranları, ünlü oyuncuya övgü yağdırdı. Sevda Erginci için "Bu ne güzellik", "Göz kamaştırıyorsun" yorumları yapıldı.
İşte Sevda Erginci'nin sosyal medyayı sallayan bikinili pozları…