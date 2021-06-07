Çukur’un Saadet’i Boncuk Yılmaz bakın kaç yaşında çıktı! Gören duyan inanamadı Vartolu’nun biricik aşkı meğer…
Çukur'un Saadet'i Boncuk Yılmaz bakın kaç yaşında çıktı! Gören duyan inanamadı… Çukur dizisinde Vartolu Sadettin'in yıllar sonra kavuştuğu çocukluk aşkı Saadet'e can veren ünlü oyuncu Boncuk Yılmaz'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Yılmaz'ın özellikle yaşı merak konusu oldu. Oyuncunun yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. Bakın Çukur'un Saadet'i Boncuk Yılmaz yaşındaymış…
07.06.2021 23:30
- Son Güncelleme: 07.06.2021 23:30