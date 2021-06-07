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Çukur’un Saadet’i Boncuk Yılmaz bakın kaç yaşında çıktı! Gören duyan inanamadı Vartolu’nun biricik aşkı meğer…

Çukur'un Saadet'i Boncuk Yılmaz bakın kaç yaşında çıktı! Gören duyan inanamadı… Çukur dizisinde Vartolu Sadettin'in yıllar sonra kavuştuğu çocukluk aşkı Saadet'e can veren ünlü oyuncu Boncuk Yılmaz'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Yılmaz'ın özellikle yaşı merak konusu oldu. Oyuncunun yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. Bakın Çukur'un Saadet'i Boncuk Yılmaz yaşındaymış…

07.06.2021 23:30 - Son Güncelleme: 07.06.2021 23:30
Çukur’un Saadet’i Boncuk Yılmaz bakın kaç yaşında çıktı! Gören duyan inanamadı Vartolu’nun biricik aşkı meğer…

Çukur dizisinde Vartolu Sadettin'in yıllar sonra kavuştuğu çocukluk aşkı Saadet'e can veren ünlü oyuncu Boncuk Yılmaz, oyunculuk performansıyla büyük beğeni topluyor.

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Çukur’un Saadet’i Boncuk Yılmaz bakın kaç yaşında çıktı! Gören duyan inanamadı Vartolu’nun biricik aşkı meğer…

Çukur dizisiyle 4 sezon boyunca izleyiciyle buluşan Boncuk Yılmaz'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Yılmaz'ın özellikle yaşı merak konusu oldu.

Çukur’un Saadet’i Boncuk Yılmaz bakın kaç yaşında çıktı! Gören duyan inanamadı Vartolu’nun biricik aşkı meğer…

Oyuncunun yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. İşte başta Boncuk Yılmaz olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

Çukur’un Saadet’i Boncuk Yılmaz bakın kaç yaşında çıktı! Gören duyan inanamadı Vartolu’nun biricik aşkı meğer…

Şükrü Özyıldız - 18 Şubat 1988

Çukur’un Saadet’i Boncuk Yılmaz bakın kaç yaşında çıktı! Gören duyan inanamadı Vartolu’nun biricik aşkı meğer…

Büşra Develi - 25 Ağustos 1993