Mehmet Ali Erbil bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte ünlü şovmenin memleketi…
Mehmet Ali Erbil bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı… Yaklaşık iki yıl önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşerek kaburgalarını kıran ve uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil'in bugün yine talihsiz bir kaza daha geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. İddiaları sosyal medya hesabında yalanlayan Mehmet Ali Erbil, hayranlarının yüreğine su serperken ünlü şovenin özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Erbil'in özellikle memleketi merak konusu oldu. Ünlü şovenin memleketini öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Mehmet Ali Erbil'in memleketi…
Mehmet Ali Erbil'in de sosyal medya hesabında paylaştığı Tolga Yüce'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Değerli sanatçı Mehmet Ali Erbil'in hastaneye kaldırıldığı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Şükür an itibarıyla hepinize çok selamları var. En son hali sağlık durumu gayet iyi şükürler olsun"