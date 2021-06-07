Mehmet Ali Erbil bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte ünlü şovmenin memleketi…

Mehmet Ali Erbil bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı… Yaklaşık iki yıl önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşerek kaburgalarını kıran ve uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil'in bugün yine talihsiz bir kaza daha geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. İddiaları sosyal medya hesabında yalanlayan Mehmet Ali Erbil, hayranlarının yüreğine su serperken ünlü şovenin özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Erbil'in özellikle memleketi merak konusu oldu. Ünlü şovenin memleketini öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Mehmet Ali Erbil'in memleketi…

07.06.2021 22:34 - Son Güncelleme: 07.06.2021 22:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





