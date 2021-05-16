Uyanış Büyük Selçuklu 32. bölüm fragmanı: İzleyicileri yıkan veda! Herkesi yasa boğdu…

Uyanış Büyük Selçuklu 32. bölüm fragmanı arama motorları üzerinden merakla araştırılıyor ve yayınlanır yayınlanmaz hemen izlenir oldu. Dizinin fenomenleri son bölümün etkisinde kalmışken Aydoğdu'nun şehit olması herkesi üzmüş ve gözyaşlarını boğmuştu. Uyanış Büyük Selçuklu yeni fragmanda da birbirinden heyecanlı sahneler ön plana çıkıyor. Aydoğdu'nun da şehit oluşu büyük bir yıkım olurken Sencer, Şelemzar'ı almak için yemin ediyor ve babası ile karşı karşıya gelmeyi bile göze alıyor. İşte Uyanış Büyük Selçuklu'da yaşanacaklar…