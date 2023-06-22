Kaan Urgancıoğlu ile sevgilisi Burcu Denizer evlendi "Sürpriz" dedi nikahtan paylaştı! Yakın arkadaşının eski sevgilisiydi! Pınar Deniz'in partneri...
Yakın arkadaşının 20 gün önce ayrıldığı sevgilisi Burcu Denizer ile aşkı ortaya çıkınca kaçmaktan vazgeçip görüntü vermeye başlayan Kaan Urgancıoğlu Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düşmüştü geçtiğimiz günlerde. Nedeni ise Burcu Denizer'in parmağındaki tektaştı. "Evleniyorlar" iddiaları doğru çıktı. Kaan Urgancıoğlu ve sevgilisi Burcu Denizer evlendi. İşte nikahtan ilk kareler...
22.06.2023 09:56 - Son Güncelleme: 22.06.2023 09:57
Kaan Urgancıoğlu ile sevgilisi Burcu Denizer evlendi. İşte haberin detayları ve nikahtan ilk kareler.
Geçtiğimiz yaz Burcu Denizer ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Kaan Urgancıoğlu'nun, en yakın arkadaşının eski sevgilisine gönlünü kaptırması günlerce konuşuldu.
Ardından Kaan Urgancıoğlu sevgilisi Burcu Denizer'le lüks bir restorandan çıkarken ilk kez TAKVİM kameralarına yakalanmıştı.
Sevgilisini artık saklamayan Kaan Urgancıoğlu, Burcu Denizer'in bu fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Denizer'in parmağındaki yüzük tektaş olarak yorumlanmıştı.