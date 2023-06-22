Vav TV İzle
Haberler Magazin Kaan Urgancıoğlu ile sevgilisi Burcu Denizer evlendi "Sürpriz" dedi nikahtan paylaştı! Yakın arkadaşının eski sevgilisiydi! Pınar Deniz'in partneri...

Kaan Urgancıoğlu ile sevgilisi Burcu Denizer evlendi "Sürpriz" dedi nikahtan paylaştı! Yakın arkadaşının eski sevgilisiydi! Pınar Deniz'in partneri...

Yakın arkadaşının 20 gün önce ayrıldığı sevgilisi Burcu Denizer ile aşkı ortaya çıkınca kaçmaktan vazgeçip görüntü vermeye başlayan Kaan Urgancıoğlu Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düşmüştü geçtiğimiz günlerde. Nedeni ise Burcu Denizer'in parmağındaki tektaştı. "Evleniyorlar" iddiaları doğru çıktı. Kaan Urgancıoğlu ve sevgilisi Burcu Denizer evlendi. İşte nikahtan ilk kareler...

22.06.2023 09:56 - Son Güncelleme: 22.06.2023 09:57
Kaan Urgancıoğlu ile sevgilisi Burcu Denizer evlendi Sürpriz dedi nikahtan paylaştı! Yakın arkadaşının eski sevgilisiydi! Pınar Deniz’in partneri...

Kaan Urgancıoğlu ile sevgilisi Burcu Denizer evlendi. İşte haberin detayları ve nikahtan ilk kareler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kaan Urgancıoğlu ile sevgilisi Burcu Denizer evlendi Sürpriz dedi nikahtan paylaştı! Yakın arkadaşının eski sevgilisiydi! Pınar Deniz’in partneri...

Geçtiğimiz yaz Burcu Denizer ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Kaan Urgancıoğlu'nun, en yakın arkadaşının eski sevgilisine gönlünü kaptırması günlerce konuşuldu.

Kaan Urgancıoğlu ile sevgilisi Burcu Denizer evlendi Sürpriz dedi nikahtan paylaştı! Yakın arkadaşının eski sevgilisiydi! Pınar Deniz’in partneri...

Arkadaşından ayrıldıktan 20 gün sonra Burcu ile bu karesi ortaya çıkınca Kaan 'dost kazığı' başlıkları ile gündeme gelmişti.

Kaan Urgancıoğlu ile sevgilisi Burcu Denizer evlendi Sürpriz dedi nikahtan paylaştı! Yakın arkadaşının eski sevgilisiydi! Pınar Deniz’in partneri...

Ardından Kaan Urgancıoğlu sevgilisi Burcu Denizer'le lüks bir restorandan çıkarken ilk kez TAKVİM kameralarına yakalanmıştı.

Kaan Urgancıoğlu ile sevgilisi Burcu Denizer evlendi Sürpriz dedi nikahtan paylaştı! Yakın arkadaşının eski sevgilisiydi! Pınar Deniz’in partneri...

Sevgilisini artık saklamayan Kaan Urgancıoğlu, Burcu Denizer'in bu fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Denizer'in parmağındaki yüzük tektaş olarak yorumlanmıştı.

SON DAKİKA