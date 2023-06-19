Üvey Anne dizisi gerçek hayat hikayesi ile bu akşam ATV’de! Ekran başına kilitleyecek olan Üvey Anne dizisi oyuncuları bomba isimler...

Yaz sezonuna girilmesi ile birlikte yeni diziler de yayın hayatına başladı. ATV'nin çekimleri Muğla ve İstanbul'da gerçekleştirilen yeni dizisi Üvey Anne, bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. İşte her Pazartesi günü yayınlanacak dizinin konusu ve oyuncu kadrosu...