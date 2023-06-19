Üvey Anne dizisi gerçek hayat hikayesi ile bu akşam ATV'de! Ekran başına kilitleyecek olan Üvey Anne dizisi oyuncuları bomba isimler...
Üvey Anne dizisi gerçek hayat hikayesi ile bu akşam ATV'de! Ekran başına kilitleyecek olan Üvey Anne dizisi oyuncuları bomba isimler... ATV'nin yeni sezon dizileri arasında yer alan ve oyuncu kadrosu ve konusuyla iddiasını ortaya koyan dizisi Üvey Anne için beklenen zaman geldi çattı. Atv'nin heyecanla beklenen dizisi Üvey Anne'nin çekimleri Muğla'da başlayıp İstanbul'a taşınacak. Dokusu, taş evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve eşsiz doğa güzellikleri ile ekranda görsel şölen yaratacak olan Üvey Anne, alışılagelmiş yaz dizilerinin aksine dramatik tasarımı ile bir babanın çocuklarına olan bağlılığının duygu dolu hikâyesini ekranlara getirecek. Yeni dizi yaz aylarınındaki alışılagelmişin dışındaki konusuyla izleyiciyi ekran başına toplayacak. İşte konusu ve çekildiği yerle dikkat çeken Üvey Anne dizisi oyuncu kadrosundaki merak edilen o isimler...
Üvey Anne dizisi gerçek hayat hikayesi ile bu akşam ATV'de! Ekran başına kilitleyecek olan Üvey Anne dizisi oyuncuları bomba isimler...
Yaz sezonuna girilmesi ile birlikte yeni diziler de yayın hayatına başladı. ATV'nin çekimleri Muğla ve İstanbul'da gerçekleştirilen yeni dizisi Üvey Anne, bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. İşte her Pazartesi günü yayınlanacak dizinin konusu ve oyuncu kadrosu...
GERÇEK HAYAT HİKAYESİNDEN ESİNLENDİ
Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Bengü Balta, Nehir Gökdemir, Ecenaz Üçer, Doruk Öztürk, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Ali Yerlikaya, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Defne Hacıoğlu, Deniz Hıracan, Selinda Nur Keküllüoğlu, Emir Kaan Özkan ve Ayşen İnci gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı yaz dizisi ATV ekranlarına geliyor.
BİR BABANIN ÇOCUKLARINA OLAN BAĞLILIĞI
Hakan Eren'in yapımcılığını üstlendiği Üvey Anne gerçek bir hikayeden esinlenmiştir. Gerçek hikayeyi Yasemin Kırbaş senaryolaştırırken, yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli oturuyor. Dizinin müziklerini Eser Taşkıran yapmakta. Senarist, dizi ile bir babanın çocuklarına olan bağlılığının duygu dolu hikâyesini ekranlara getirecek.
ÜVEY ANNE İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Gencer Seramik'in patronu olan Faruk Gencer, hasta olan eşi Efsun'u iyileştirmek için elinden geleni yapmış ancak tedaviden dönerken Bodrum'da onu kaybetmişti. Faruk biricik aşkı Efsun'u kaybettikten sonra çocuklarıyla birlikte İstanbul'daki malikânesine dönerken, onlarla birlikte gelen Serap'ın hasedinin kurbanı olacaklarından habersizdi.