21 yıllık evlilik 5 dakikada bitmişti! Üvey Anne’nin Mürvet’i Ayşegül Günay’ın eski eşi bakın kim! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldızıyla...
Kutsi, Hazal Filiz Küçükköse, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Hakan Eratik gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı, ATV'nin yeni dizisi Üvey Anne'de Mürvet karakterini canlandıran Ayşegül Günay'ın hayatı merak edildi. Yer Gök Aşk, Kuruluş Osman ve Hercai gibi birçok dizide rol alan Günay'ın özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Oyuncu hakkında en çok "Ayşegül Günay evli mi? Eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Günay'ın Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusuyla 21 yıl evli kaldığını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Ayşegül Günay'ın kendi gibi oyuncu olan 21 yıllık eski eşi kimmiş...
19.06.2023 13:21 - Son Güncelleme: 19.06.2023 13:21
ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Üvey Anne'de Mürvet karakterini canlandıran Ayşegül Günay'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.