"Öpüşmem aynı yatağa girmem o adam öpüşürken çene yiyen bir adamdı" Nebahat Çehre'den olay sözler! Yeşilçam'ın usta ismi...
Aşk-ı Memnu dizisinin Firdevs'i olarak hafızalara kazınan ve yıllar geçtikçe daha da güzelleşen Nebahat Çehre her daim kendisine hayran bırakan bir isim. Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çehre "Güzel bir veda istiyorum" demişti... Çehre bu kez, verdiği bir röportajdaki sözleriyle gündem de. İşte detaylar...
20.06.2023 10:42 - Son Güncelleme: 20.06.2023 10:43
Türkiye'nin yaşlanmayan güzeli olarak anılan 79 yaşındaki Nebahat Çehre fit hali ile değme mankenlere taş çıkarıyor.
"Ben prensip olarak öpüşmüyorum, aynı yatağa girmem bu tür kurallarım var. Bu kararı alma nedenim 'Bizim izleyicimiz belli bir yaştan sonra seni o halde görmek istemiyor. Aşk-ı Memnu'da bana genç bir sevgili rolü yazılacaktı, 'bırakırım işi' diye rest çektim. Bunu yaparsanız hikayeniz mahvolur dizinin seviyesini düşürmeyelim dedim. O hırslı karakteri ben zarafet haline soktum.