Üstünde yazanlar gülme krizine soktu!' Yakında gerdek gecesini...' Şeyma Subaşı düğün davetiyesini paylaştı!
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Meedo ile evlilik davetiyesini sosyal medyadan paylaştı.
Acun Ilıcalı'dan boşanmasının ardından oldukça konuşulan Şeyma Subaşı yeniden evleniyor. Mısırlı iş adamı Mohammed Alsaloussi ile yeni bir aşka yelken açan ve daha sonrasında ayrılan Şeyma Subaşı bombayı patlattı. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Subaşı ikinci kez evleniyor. Davetiyenin fotoğrafını paylaşan Şeyma Subaşı herkesi ters köşe yaptı. Davetiye yer alan isim ise herkesin ağzını açık bıraktı. Davetiyesini paylaşırken üzerinde yazanlar birçok takipçisini güldürdü. İşte detaylar...
"Mutluluğunu artık sosyal medya hesabından paylaşma Şeyma" diye kendini uyaran sosyal medya fenomeni "Mutluluk bir seçimdir ve ben bu şekilde çok mutluyum. Bazen de onları paylaşırım. Her neyse ben çok heyecanlıyım" diyerek evleneciğini duyurdu. Yazdıklarını anlamsız ve saçma bulan takipçileri ise 'yakında gerdek gecesini paylaşacak' , 'madem paylaşmasaydın' diyerek tepkilerini dile getirdiler.