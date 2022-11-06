Yıldız Tilbe'nin 'Delikanlım' klibindeki o yakışıklı bakın kim çıktı! Görenler şaşkına uğradı: "Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş..."
Yıldız Tilbe'nin 'Delikanlım' klibindeki o yakışıklı bakın kim çıktı! Son halini görenler şaşkına uğradı, "Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'a benzemiyor mu?" yorumları havada uçuştu. 90'lı yılların popüler dizilerinden 'Çılgın Bediş'te Oktay karakterine hayat veren Cenk Torun'un son hali ortaya çıktı. 48 yaşındaki Cenk Torun'un son halini görenler, Gamze Özçelik'in 3 yıl evli kaldığı eşi Uğur Pektaş'a benzetti. İşte Yıldız Tilbe'nin 'Delikanlım' klibindeki o yakışıklı...
"GAMZE ÖZÇELİK'İN ESKİ EŞİ UĞUR PEKTAŞ DEĞİL Mİ O?"
Yıldız Tilbe'nin 'Delikanlım' klibindeki o yakışıklı bakın kim çıktı! Görenler şaşkına uğradı, "Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş değil mi o?" , "Uğur Pektaş'ın aynısı değil mi sizce de?" yorumları havada uçuştu.
Sezen Aksu'nun keşfi olan ve yıllar sonra aynı adama aşık oldukları için hem dostluğunun hem de iş ortaklığının bitmesine neden olan Yıldız Tilbe, birbirinden unutulmaz sayısız eserlere imza attı.
Hepsi hala dilimizde ve hala kulaklarımızda olan sayısız şarkının içinde 7'den 70'e herkesin bildiği eser olan Delikanlım şarkısında Yıldız Tilbe kiminle kamera karşısına geçti dersiniz; Cenk Torun...
Ekran hayatına ilk kez Yıldız Tilbe'nin 'Delikanlım' adlı şarkısının klibinde yer alarak başlayan ve daha sonra çeşitli televizyon dizilerinde oynayan Cenk Torun, 90'lı yıllarda "Çılgın Bediş" dizisinde Oktay karakterine hayat vererek şöhreti yakalamıştı.
Gündeme gelen Yıldız Tilbe şarkıları içinde kuşkusuz en sevilenlerden olan Delikanlım'daki o yakışıklı genç Cenk Torun'un son hali merak konusu oldu.