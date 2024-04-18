Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisinin sergisi için verdiği pozlar olay oldu! Şimdi bu pozlar sanat mı?

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Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri haberleri gündemdeki yerini korumaya devam ederken, Sefirin Kızı, Sakla Beni, Üç Kuruş gibi yapımlarda adından sıkça bahsettiren Uraz Kaygılaroğlu'nun bir sergi için verdiği pozlar olay oldu.