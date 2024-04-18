PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisinin sergisi için verdiği pozlar olay oldu! Şimdi bu pozlar sanat mı?

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun, fotoğraf sanatçısı sevgilisi Sayna Soleimanpour'un ilk sergisi için verdiği pozlar sosyal medyada olay oldu. Gelen tepkiler sonrasında özür dileyen Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 14:33 Güncelleme 18 Nisan 2024, 14:45
Uraz Kaygılaroğlu’nun sevgilisinin sergisi için verdiği pozlar olay oldu! Şimdi bu pozlar sanat mı? 1

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri haberleri gündemdeki yerini korumaya devam ederken, Sefirin Kızı, Sakla Beni, Üç Kuruş gibi yapımlarda adından sıkça bahsettiren Uraz Kaygılaroğlu'nun bir sergi için verdiği pozlar olay oldu.

Uraz Kaygılaroğlu’nun sevgilisinin sergisi için verdiği pozlar olay oldu! Şimdi bu pozlar sanat mı? 2

SANATÇI SEVGİLİSİ İÇİN VERDİ

Sosyal medyada gündem yaratan pozları Kaygılaroğlu'nun, sanatçı sevgilisi Sayna Soleimanpour'un ilk sergisi için verdiği öğrenildi.

Uraz Kaygılaroğlu’nun sevgilisinin sergisi için verdiği pozlar olay oldu! Şimdi bu pozlar sanat mı? 3

"YOLUN AÇIK OLSUN"

Uraz Kaygılaroğlu, sergiden bir fotoğrafı da "Yolun açık olsun" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

SON DAKİKA