Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisinin sergisi için verdiği pozlar olay oldu! Şimdi bu pozlar sanat mı?

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun, fotoğraf sanatçısı sevgilisi Sayna Soleimanpour'un ilk sergisi için verdiği pozlar sosyal medyada olay oldu. Gelen tepkiler sonrasında özür dileyen Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...
Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri haberleri gündemdeki yerini korumaya devam ederken, Sefirin Kızı, Sakla Beni, Üç Kuruş gibi yapımlarda adından sıkça bahsettiren Uraz Kaygılaroğlu'nun bir sergi için verdiği pozlar olay oldu.
SANATÇI SEVGİLİSİ İÇİN VERDİ
Sosyal medyada gündem yaratan pozları Kaygılaroğlu'nun, sanatçı sevgilisi Sayna Soleimanpour'un ilk sergisi için verdiği öğrenildi.
"YOLUN AÇIK OLSUN"
Uraz Kaygılaroğlu, sergiden bir fotoğrafı da "Yolun açık olsun" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.