SON DAKİKA | Yeşilçam yıldızı Nuri Alço’nun sağlık durumunda flaş gelişme! Apar topar ameliyata alındı! Eşi duyurdu

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Nuri Alço Eskişehir'deki evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Beyin damarında pıhtı atan Nuri Alço'nun taburcu edileceğini açıklanmıştı. Ancak ünlü oyuncunun sağlık durumunda yeni gelişme yaşandı. Nuri Alço apar topar Ankara'ya sevk edildi. Şehir Hastanesi'nde tedavi görüp, Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Türk sinemasının usta oyuncularından Nuri Alço'nun kalbine pil takıldı. İşte detaylar...
Türk sinemasının ünlü oyuncularından Nuri Alço, Eskişehir'deki evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılmıştı.
Yapılan ilk muayenede sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenilmişti. tedavisi Eskişehir Şehir Hastanesi'nde süren oyuncunun sağlık durumunda yeni gelişme yaşandı.
Başhekim Doç. Dr. Mustafa Sungur, Alço'nun sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri vermişti:
"Temel olarak üç problemi var. Nörolojik sıkıntılar vardı. Bulantı şikayetiyle çekilen MR'la beyin arka bölgesinde milimetrik bir kanlanma olan alan vardı. Ama şu an itibarıyla bu problem açısından stabil seyretmekte. Bir güç kaybı yok, konuşmasında bir problem yok. Bu anlamda stabil. Tedavisini almakta. Diğer bir sıkıntımız da daha önce de Nuri Bey'in bir bypass operasyonu ve bir kalp kapağı operasyonu geçirme öyküsü var. Bu nedenle kalbin bir ritim bozukluğu ve atım problemiyle alakalı sıkıntılarımız vardı. Bunlarla ilgili gerekli tedaviler yapılıyor. İdrar söktürücü tedavisiyle, ritim bozukluğu tedavisiyle, şu aşamada bu noktalarda da stabil durumdayız."