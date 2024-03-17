Uraz Kaygılaroğlu'nun başı belada! Almanya'daki saplantılı takipçinin "Cinsel hastalık kap, geber" mesajları kabusu oldu

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu 'nun başı, sosyal medya sapığıyla fena halde dertte… İddiaya göre ünlü oyuncunun yurt dışında yaşayan takipçisi Derya Ö.(40), Kaygılaroğlu'na musallat oldu. Derya Ö. tarafından tehdit ve hakaret dolu mesajlar alan ünlü oyuncu, dayanamadı. Korku ve panikle savcılığa başvuran Kaygılaroğlu takipçisiyle davalık oldu.

"Cinsel hastalık kapmanı diliyorum. Ölmeni diliyorum her gün. Senin psikopat olduğunu herkese söylüyorum. Beni yok etmeye çalıştın, benden intikam aldın. Yaptığında bir b*k olsa, ne biçim adamsın sen" şeklindeki mesajları gören ünlü oyuncu büyük şok yaşadı.

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BABALIĞINDAN VURDU, BELA OKUDU

Yazdıkları bununla da bitmeyen Derya Ö., iddiaya göre devamında "Haftada bir çocuğunu görüp reklam yapıyorsun, insanlar seni iyi baba zannediyor.

Hayvanlar bile senin gibi değil. Paran var diye her şeyi yapabileceğini zannediyorsun, Türkiye'nin pisliğisin, yurt dışında sana kimse bakmaz. Bana travmalar yaşattığını farkında mısın? Allah belanı versin. Hayatında hiç bir şey yolunda gitmesin. Sadece kötü şeyler olsun" şeklindeki mesajlarını sürdürdü.