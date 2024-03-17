İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, geçen aylarda İbrahim Ayel ile Sinan Emir adlarını verdikleri ikiz bebeklerini kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Sosyal medyayı aktif kullanan Şefkatli'den ise dün dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ünlü isim, ikizlerinin odasını her detayıyla yayınladı. Paylaşımın ardından evinin diğer kısımları da merak edildi. Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in zevkle döşenmiş evlerini görenler ise hayran kaldı.
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, uzun süreli birlikteliklerini 2021 yılında nikah masasına taşıdı. Mutlu evlilikleri olan ikiliden geçen aylarda bebek müjdesini verdi.
Ünlü çift, İbrahim Ayel ile Sinan Emir adlarını verdikleri ikiz bebeklerini ocak ayında kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma heyecanını yaşadı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Şefkatli ise dün "Sözünü tutmadı demeyin sonra size bayadır odalarını göstereceğim diyorum belki fikir olur bazılarınıza biz odamızı çok sevdik" notuyla ikizlerinin odasının her detayını takipçileriyle paylaştı.