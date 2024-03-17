İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses’in evine bakın! Yasemin Şefkatli lüks villalarının her detayını paylaştı! Havuz, stüdyo hatta taş fırın bile var...

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, geçen aylarda İbrahim Ayel ile Sinan Emir adlarını verdikleri ikiz bebeklerini kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Sosyal medyayı aktif kullanan Şefkatli'den ise dün dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ünlü isim, ikizlerinin odasını her detayıyla yayınladı. Paylaşımın ardından evinin diğer kısımları da merak edildi. Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in zevkle döşenmiş evlerini görenler ise hayran kaldı.