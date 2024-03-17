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İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses’in evine bakın! Yasemin Şefkatli lüks villalarının her detayını paylaştı! Havuz, stüdyo hatta taş fırın bile var...

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, geçen aylarda İbrahim Ayel ile Sinan Emir adlarını verdikleri ikiz bebeklerini kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Sosyal medyayı aktif kullanan Şefkatli'den ise dün dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ünlü isim, ikizlerinin odasını her detayıyla yayınladı. Paylaşımın ardından evinin diğer kısımları da merak edildi. Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in zevkle döşenmiş evlerini görenler ise hayran kaldı.

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Giriş Tarihi 17 Mart 2024, 09:08 Güncelleme 17 Mart 2024, 09:15
İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses’in evine bakın! Yasemin Şefkatli lüks villalarının her detayını paylaştı! Havuz, stüdyo hatta taş fırın bile var... 1

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, uzun süreli birlikteliklerini 2021 yılında nikah masasına taşıdı. Mutlu evlilikleri olan ikiliden geçen aylarda bebek müjdesini verdi.

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses’in evine bakın! Yasemin Şefkatli lüks villalarının her detayını paylaştı! Havuz, stüdyo hatta taş fırın bile var... 2

Ünlü çift, İbrahim Ayel ile Sinan Emir adlarını verdikleri ikiz bebeklerini ocak ayında kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma heyecanını yaşadı.

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses’in evine bakın! Yasemin Şefkatli lüks villalarının her detayını paylaştı! Havuz, stüdyo hatta taş fırın bile var... 3

Sosyal medyayı aktif kullanan Şefkatli ise dün "Sözünü tutmadı demeyin sonra size bayadır odalarını göstereceğim diyorum belki fikir olur bazılarınıza biz odamızı çok sevdik" notuyla ikizlerinin odasının her detayını takipçileriyle paylaştı.

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